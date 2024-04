Analitičari o potezu biskupa: 'Jasno su se izjasnili koju političku opciju podržavaju'

Hrvatska biskupska konferencija pozvala je danas građane na izbore naglašavajući kako je izlazak na izbore minimum odgovornosti za opće dobro, što je zadaća svakog vjernika, ali pritom ističući kako im nije svejedno kakav svjetonazor ima koja politička opcija i da ne mogu podržati one koji pobačaj stavljaju u Ustav i promiču rodnu ideologiju. Ne podržavaju ni one koji narušavaju ustavni poredak. Što je Katolička crkva u Hrvatskoj ovime htjela poručiti, komentirali su analitičari Večernjeg lista.

– Ovom izjavom Crkva se izravno izjasnila koju političku opciju podržava te kome bi vjernici trebali dati glas, iako tobože podržavaju pluralizam. To je vidljivo iz činjenice da se na više mjesta ponavlja zapravo HDZ-ov narativ oko Milanovićeva uključivanja u ovaj izborni proces. Time ovo postaje jedno od najizravnijih izjašnjavanja Crkve o tome koga preferira, a koga ne preferira u izbornom procesu posljednjih 20 godina. HBK je izravno preporučio vjernicima da ne daju glas Možemo! (zbog zagovaranja unošenja pobačaja u Ustav) niti SDP-u (zbog narušavanja ustavno-pravnog poretka). Dakle, ostaju HDZ i eventualno Most i DP od relevantnijih aktera koji su prihvatljivi HBK. Ovo je dobra ilustracija na koji način je Milanovićev potez zapravo pomogao HDZ-u: otvorio je prostor akterima koji su i inače skloni HDZ-u da sada mogu otvoreno iskazati podršku, počevši od Matice hrvatske prvi dan nakon Milanovićeve najave kandidature do ove izjave HBK – komentirao je analitičar Dragan Bagić.

– Stavovi Crkve nisu iznenađenje, ali svakako je iznenađenje ovakvo izravno i javno uključivanje u izborni proces u Hrvatskoj. Naime, Crkva je u svojoj izjavi jasno poručila za koga ne glasati na ovim izborima, iako su izrečeno pokušali ublažiti porukom da su im u socijalnom pogledu lijeve stranke bliže. Zašto su ovaj trenutak procijenili toliko dramatičnim da reagiraju na ovaj način, izravnim obraćanjem kroz medije, a ne vjernicima u crkvama, ostaje nedorečeno. U svakom slučaju, ovaj potez može mobilizirati desne birače te pomoći HDZ-u i strankama desnice – smatra analitičarka Ankica Mamić.

Mate Mijić smatra pak kako je potez biskupa vrlo odgovoran. – Vrlo je odgovorno od otaca biskupa što su se oglasili u ovako turbulentnom trenutku. Smatram da je od iznimne važnosti upozoriti vjerujući puk, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost, na zabrinjavajuća zbivanja koja mogu imati dalekosežne posljedice za Hrvatsku. U tom mi je smislu žao što se oci biskupi češće ne očituju već samo od izbora do izbora. Međusobno optuživanje i omalovažavanje političke konkurencije vidljivo je svakoga tjedna u Hrvatskom saboru i medijskom prostoru, a upravo su oni na najvišim položajima izvršne i zakonodavne vlasti često bili najodgovorniji za takvo ponašanje. Pozitivno je to što su oci biskupi naglasak stavili i na potrebu očuvanja ustavno-pravnog poretka jer njegova erozija ozbiljno ugrožava državu kao takvu. Bilo bi korisno da su to isto učinili i kad je bivša predsjednica slagala svoju oktroiranu vladu 2015., kad su desetci tisuća potpisa referendumske inicijative ''Narod odlučuje'' paušalno proglašeni nevažećima ili kad je Ustavni sud 400 tisuća građana koji su potpisali inicijativu protiv COVID-potvrda proglasio nepismenima ili ograničenih kognitivnih sposobnosti. Brižljivo bdijenje crkvenih otaca nad domaćom politikom svakako je dobrodošlo, to i vjernici i društvo u cjelini od njih očekuju. Budući da vrijeme ne možemo vratiti, ostaje nada da će se u budućnosti očitovati u svakoj prigodi koja traži njihovu reakciju – kazao nam je Mijić.

Tonči Tadić kaže kako ovaj potez ne znači da se Crkva uključila u kampanju. – Crkva se nije uključila u kampanju nego se oglasila u vezi s potrebom čuvanja ustavnog poretka. Druga je stvar što se jedna politička opcija povezuje sa željom narušavanja ustavnog poretka, ali to je njihov problem. Zanimljivo je primijetiti kako je "novo normalno" stanje u kojem se u kampanju otvoreno uključuje predsjednik Republike, koji bi trebao biti odvojen od kampanje te koji poziva na narušavanje ustavno-pravnog poretka stvaranjem treće ili koje li već po redu republike, ali je "novo nenormalno" kada Crkva poziva na stabilnost i zaštitu ustavno-pravnog poretka. Tko bi rekao, baš čudno za Crkvu koja je konzervativna organizacija par excellence! Usput rečeno, Crkva se puno direktnije uključila u kampanju 1999. glasovitom izjavom kardinala Bozanića o "grijehu struktura". No to onda nije smetalo nikome na sceni, posebno ne u oporbi, iako se u kampanju uključio čimbenik koji se ne bi trebao uključiti – kaže Tonči Tadić.

