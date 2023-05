Nagrada za životno djelo pripala Ani (67): Već 39 godina udomljava djecu, sada brine i o Sandiju (4)

Ove je srijede u zagrebačkom NSK-u održan prvi Nacionalni dan udomiteljstva, svečanost na kojoj su dodijeljene nagrade udomiteljima koji su se istaknuli svojom nesebičnom skrbi za djecom. Tom prilikom za nagradu za životno djelo pripala je Ani Mikulek (67) iz Nove Vesi Petrijanečke kod Varaždina, i to zbog udomljavanja djece punih 39 godina.

Nagradu je njoj, ali i još četvero udomitelja - Mariji Igrec, Mariji Franić, Mariju Prki i Nataliji Rajtar, uručio ministar Marin Piletić, a uz dobitnicu nagrade za životno djelo bio je i 4-godišnji Sandi koji je u obitelj Mikulek kao trinaestero dijete stigao s osam mjeseci.

- U našoj je kući odrastalo ili odrasta 13 djece, većinom su to bile djevojke, danas su neke od njih i same majke, neke čak i bake. Kad sam krenula u udomiteljstvo, htjela sam društvo za svoju kći jedinicu, na kraju su nam stigle tri bebe, djevojčice, i kod nas dugo ostale, bilo je to 1984. - ispričala je Ana za 24sata, a inače su osim Sandija, koji inače ima problema s bubrezima te sada obitelj čeka na operaciju u Austriji, u toj obitelji i još dvije djevojke.

- Kao i u svakoj obitelji, i kod nas je bilo smijeha i suza, nesretnih školskih ljubavi, ali sve smo rješavali zajedno, i problema nije bilo. Sve su djevojke ostale kod nas do udaje, bilo mi je nezamislivo nakon punoljetnosti ih pustiti u svijet, kad nisu imale kamo... - ispričala je Ana te potencijalnim novim udomiteljima poručuje kako je to ''posao koji traži veliko srce, ali je nagrada najveća moguća - sretna i sigurna djeca''.

VEZANI ČLANCI:

Piletić je na svečanosti zahvalio svim udomiteljima na skrbi za djecu, a naglasio je i kako je interes u porastu. Naveo je kako je od 2022. povećan broj dozvola za udomiteljstvo, što kroz izmjene Zakona o udomiteljstvu, što kroz povećane osnovice i naknade za rad udomitelja, dok je izmjenom Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama po prvi puta uveden i udomiteljski dopust u trajanju od šest mjeseci za dijete do sedme godine života, što je riješilo određene poteškoće kod ulaska u postupak udomiteljstva za najmlađu djecu.

Više od 2.500 udomitelja diljem Hrvatske odlučilo je da će svoj dom ponuditi onima koji nemaju odgovarajući krov nad glavom. To se posebno tiče djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, ali ne treba zanemariti činjenicu da udomitelji brinu i o starijima bez adekvatne obiteljske skrbi, dodao je.