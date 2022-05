Naftni embargo samo na moru, ali uz važan ustupak Hrvatskoj

Prema najnovijem prijedlogu Europske komisije o uvođenju embarga na uvoz nafte iz Rusije, dokumentu koji je distribuiran državama članicama u subotu i o kojem se u nedjelju pokušao postići konsenzus kako bi šesti paket sankcija bio dogovoren prije današnjeg početka dvodnevnog summita EU, Hrvatska bi iznimno mogla nastaviti uvoziti vakuumsko plinsko ulje iz Rusije, naftni derivat ključan za rad Inine rafinerije u Rijeci.



Prema tekstu Komisijina prijedloga, u koji je Večernjak imao uvid, embargo na uvoz sirove nafte iz Rusije stupio bi na snagu šest mjeseci nakon usvajanja takve odluke, odnosno nakon osam mjeseci kad je riječ o naftnim derivatima, ali ti rokovi odnosili bi se samo na uvoz morskim putem, tankerima. Ne i na uvoz ruske nafte naftovodom Družba do zemalja bez izlaza na more, poglavito Mađarske i Slovačke. Ruska nafta bi do tih nekoliko zemalja mogla nastaviti dolaziti Družbom, ali uz obvezu tih zemalja da poduzmu "sve potrebne mjere kako bi omogućile da i uvoz nafte naftovodom iz Rusije bez odgode bude uključen u opseg zabrane".