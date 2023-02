Na Kaptolu prvi Hercegovac s jakim vatikanskim vezama

Na čelu Zagrebačke nadbiskupije prvi puta u njezinoj povijesti naći će se jedan Hercegovac. Naime, papa Franjo odlučio je iz Splita u Zagreb premjestiti mons. Dražena Kutlešu, koji je svega deset mjeseci kao splitsko-makarski nadbiskup vodio Splitsko-makarsku biskupiju. Doduše, ondje ga je na mjesto splitsko-makarskog nadbiskupa koadjutora (s pravom nasljedstva) papa Franjo imenovao još prije gotovo dvije i pol godine, gdje je mons. Kutleša bio vrlo angažiran u sjeni već odlazećeg nadbiskupa splitsko-makarskog mons. Marina Barišića.



Crkveni kuloari već duže vrijeme šuškaju upravo o dolasku Kutleše na zagrebački Kaptol. Prvi put to je bilo u studenom 2018., kada je papa Franjo tijekom biskupskog pohoda hrvatskih biskupa Rimu „ad limina apostolorum“ primio u izdvojeni posjet mons. Kutlešu, koji je tada bio porečko-pulski biskup. Večernji list tada je prvi pisao o mogućnosti da Kutleša dođe u Zagreb, no očigledno se tražio način što i kako učiniti s kardinalom Bozanićem. Govorilo se tada o mogućnosti njegova odlaska u Vatikan, ali to se nije dogodilo. Inače, kardinalu Bozaniću ostalo je nešto više od godine dana do 75. godine tj. ispunjavanja uvjeta za odlazak u mirovinu.