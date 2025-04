Nude se sve lošiji kandidati, a evo zašto će lokalni izbori biti presudni za HDZ i Plenkovića

1. Kako stvari sad stoje, na lokalnim će izborima ponuda političkih stranaka i njihovih stranačkih aduta biti uobičajena. Čini li vam se da baš i nema novih lica, stranaka i nezavisnih lista?

Rekla bih da je ponuda zapravo lošija. Gledajući cijelu Hrvatsku, među do sada najavljenim kandidatima nigdje ne vidim nekog kandidata oko kojeg bi se stvorila neka priča, neki veći interes javnosti. To samo pokazuje da je politički i kadrovski bazen sve plići, ne samo za stranke nego i za nezavisne kandidate, što je jako loše iz dva razloga. Prvo, ako nemate između čega birati, to diže apstinenciju i smanjuje izlaznost birača. A drugo, stupanj averzije prema političkom djelovanju, da ne kažem stupanj zgađenosti politikom, toliki je da se ljudi koji imaju bilo kakva znanja i kompetencije politikom uopće ne žele baviti. U Zagrebu se još očekuje kandidatura Marije Selak Raspudić, ali ako pogledate kandidate za zagrebačkog gradonačelnika, zasad to, simbolično rečeno, izgleda kao zagrebački gradonačelnik i sedam patuljaka.

2. Ipak, gdje bi se mogle voditi najzanimljivije bitke i gdje bi moglo doći do iznenađenja?

Hm, je li zanimljivo da zamjenica gradonačelnika u Rijeci ide protiv gradonačelnika iz iste stranke? To može biti napeto, ali ne zanimljivo. U Istarskoj županiji imamo istarskog župana, bivšeg IDS-ovca, protiv aktualnog predsjednika IDS-a. U Šibenskoj županiji, gdje se aktualni župan Marko Jelić neće kandidirati, imamo nekoliko slabih kandidata. Ni HDZ-ov kandidat nije pretjerano lokalno omiljen, a SDP ide s dojučerašnjim članom Reformista. Zašto bi SDP kandidirao nekoga tko je jučer ušao u SDP? Zato što nema boljeg. Na sjeveru opet u utrku ide trenutačni župan Matija Posavec, on je tamo favorit, a u Varaždinu izlazi Radimir Čačić, koji je već politički senior.

3. Nakon kraha na predsjedničkim, zašto je rezultat lokalnih izbora presudan za Andreja Plenkovića i HDZ?

Zato što HDZ ne može otrpjeti takva dva poraza u izrazito kratkom roku. Ogroman poraz na predsjedničkim izborima sigurno je unio puno nemira i pitanja u HDZ-u. I još jedan poraz na lokalnim izborima izazvao bi dosta negativnih reakcija na lokalnoj razini, a HDZ si to baš ne može dozvoliti. Usto, rejting HDZ-a sve je slabiji, negdje je izgubio vodeću poziciju, i to izaziva nervozu u stranci.

