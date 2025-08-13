Naši Portali
NA BRAČU

Muškarac u Supetru prijetio bombom pa mu kod kuće mu našli još eksploziva: Oduzeli mu i airsoft pištolj, bokser,...

Foto: PU splitsko-dalmatinska
VL
Autor
Večernji.hr
13.08.2025.
u 10:54

Muškarac je nakon ispitivanja predan pritvorskom nadzorniku.

Policija je u Supetru uhitila 51-godišnjeg muškarca kod kojeg je pronađeno više komada oružja i eksplozivnih sredstava. Prema izvješću PU splitsko-dalmatinske, jučer oko 10 sati zaprimljena je dojava da muškarac na javnom mjestu posjeduje oružje i bombu. Na teren su odmah upućeni policijski službenici koji su ga ubrzo locirali i uhitili. Tom prilikom oduzet mu je airsoft pištolj, bombe, teleskopska palica i bokser.

Na temelju naloga suda obavljena je pretraga njegove kuće, pri čemu su pronađene još tri ručne bombe, topnički metak i određena količina marihuane.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da postoji osnovana sumnja kako je 51-godišnjak počinio kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazali su iz policije, a muškarac je nakon ispitivanja predan pritvorskom nadzorniku.
Opasna vožnja romobilima u Splitu – trojica voze između auta bez poštivanja prometnih pravila
Ključne riječi
supetar Brač oružje

