Mrsić: Veselim se povratku, SDP može još puno toga dati

Bivši ministar rada u Vladi Zorana Milanovića, Mirando Mrsić ponovno je član SDP-a. Na prekjučer održanoj sjednici Statutarne komisije Mrsiću je ponovno odobreno učlanjenje u SDP, i to nakon više od četiri godine koliko je bio bez članske iskaznice.

Podsjećamo, Mrsića je u ožujku 2018. godine izbacio Glavni odbor SDP-a, i to na traženje tadašnjeg vodstva na čelu s predsjednikom SDP-a Davorom Bernardićem. I iako je tadašnje vodstvo SDP-a izbacivanje pravdalo time što Mrsić nije iz saborske procedure htio povući svoj prijedlog Zakona o doprinosima, činjenica je da je iz stranke isključen jer je bio najžešći kritičar tadašneg vodstva SDP-a, a posebice Bernardića čiju su smjenu, ubrzo nakon Mrsićeva isključenja iz SDP-a, počeli tražiti brojni vodeći članovi stranke.

Pozivi na ostavku

Čak su se prikupljali i potpisi za peticiju protiv Davora Bernardića tražeći od njega da odstupi s liderske pozicije. Iste godine kada je Mrsić isključen iz stranke, današnji predsjednik SDP-a Peđa Grbin, tadašnji potpredsjednik stranke, te trojica članova vodstva Siniša Hajdaš Dončić, Mihael Zmajlović i Vedran Babić su suspendirani. Također zbog žestokih javnih kritika protiv Bernardića i vodstva stranke. No kako su u međuvremenu upravo ti suspendirani preuzeli vodstvo u SDP-u, počelo se razgovarati i s ljudima koji su stranku napustili ili su iz nje izbačeni za vrijeme bivše garniture i dogovarati njihov povrat. A Mrsić je jedan od prvih koji se vraća.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 08.12.2021., Zagreb - Saborski zastupnik Davor Bernardic komentirao je u Saboru predsjednika Milanovica i proracun. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

- Veselim se povratku u SDP i nastavku rada koji sam započeo davno prije sa svojim prijateljima i kolegama. I to ne samo u Zagrebu nego u cijeloj Hrvatskoj. Obećanje koje sam dao da ću se vratiti u SDP kada iz stranke odu Bernardić i njegova klika sada je napokon ostvareno - SDP je stožerna stranka lijeve socijaldemokracije i može puno toga još dati. Vrijeme je da krenemo zajedno pojačani motivacijom u stvaranje još jačeg SDP-a i ja ću dati svoj maksimalni obol i u Zagrebu, ali i šire da se to ostvari - kazao je Mrsić vidno zadovoljan činjenicom da je njegova matična organizacija Šestine jednoglasno bila za njegov povratak i da je tu odluku u ponedjeljak navečer potvrdila i Statutarna komisija SDP-a.

Trend povratka

Inače, razgovor o povratku Miranda Mrsića u SDP počeli su još potkraj prošle godine, a njegovo ponovno učlanjenje bila je i želja novog šefa zagrebačkog SDP-a Viktora Gotovca s kojim će Mrsić tek dogovoriti koje bi nove aktivnosti u stranci mogao preuzeti sada nakon povratka. Od nekih članova zagrebačkog SDP-a čuje se kako postoji ideja da Mrsić, s obzirom na svoje iskustvo i ugled u javnosti i među članstvom, preuzme središnji zagrebački Savjet SDP-a, no s njime nitko još nije razgovarao o tome.

Poznato je i da je Mrsić, nakon što je izbačen iz SDP-a, osnovao novu političku stranku Demokrati koja na izborima nije polučila rezultate, ali i da je još potkraj prošle godine dao ostavku na mjesto predsjednika te stranke. Demokrati su tada izabrali novo vodstvo i izuzev Mrsića ne očekuje se da će s njime iz te stranke u SDP doći više članova.

- To će biti individualna odluka svakog od članova stranke Demokrati. Prema mojim saznanjima, jedan dio ljudi, njih otprilike petnaestak, namjerava se također učlaniti u SDP - kazao je Mrsić.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL 04.12.2021., Zagreb - Zavrsetak unutarstranackih izbora u SDP-u na kojima je pobijedio Viktor Gotovac.

Novi predsjednik zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac poručio je jučer da ga veseli trend povratka osoba koje su u svom životu ostavile veliki trag u SDP-u i koji su se sa SDP-om u jednom trenutku razišli i koji sad opet vide u SDP-u, posebice nakon niza uvedenih promjena, opciju kojoj je vrijedno vratiti se - kazao je Gotovac.

U povratku bivšeg ministra Gotovac vidi veliki dobitak za stranku jer će, kaže, on svojim iskustvom, znanjem i sposobnostima svakako biti znatno pojačanje. S obzirom na to da je iz stranke posljednjih godina brisano više od četiri tisuće članova, od kojih je velika većina zagrebačkih članova, mahom onih odanih Davoru Bernardiću i onoj struji u SDP-u koja danas čini novi saborski Klub socijaldemokrata, Gotovac ističe kako ga veseli trend povratka i činjenica da se u stranku vraćaju i neki stari članovi, ali i da joj pristupaju i novi, i to mladi.