Tinejdžer (18) otišao u Ukrajinu boriti se protiv Putina, završio kao topovsko meso: 'Mislio je da je to avantura'

James Wilton imao je samo 18 godina kada se dobrovoljno prijavio boriti za Ukrajinu, nekoliko mjeseci nakon što je završio školu. Bila je to odluka koju je donio s uvjerenjem i strašću – ali ona ga je na kraju dovela do smrti. Tinejdžer iz Huddersfielda poginuo je u napadu dronom u selu Terni na istočnoj bojišnici.

"Imao je cijeli život pred sobom", kaže za BBC Jamesov otac Graham. "Sutra bih se zamijenio s njim samo da on može sjediti kod kuće, popiti pivo i gledati pikado. Imam 52 godine, proživio sam svoj život. On je imao 18, tko zna što je sve mogao postići? Nije ni stigao živjeti, to je najgori dio svega."

Prema Grahamovim riječima, James je želio pristupiti britanskoj vojsci nakon što je s 16 godina završio srednju školu Royds Hall. No, umjesto toga odlučio je upisati tečaj skrbi o životinjama na koledžu Kirklees. Sa 17 godina, pred kraj školovanja, James je počeo govoriti o želji da ode u Ukrajinu i pomogne u ratu.

James Wilton, an 18-year-old British volunteer from Manchester, was killed in Ukraine after just 20 minutes in his 1st Combat mission,

However, that's not the point. James died on July 23 of last year & was secretly cremated in Ukraine. All along, he had been reported as MIA.... pic.twitter.com/8xBhPiTCll