FOTO Keleminac i ekipa i ispred stana Mrak Taritaš, stanari ih polijevali vodom

Razvili zastave s prvim bijelim poljem, a puštali su i Thompsonove pjesmu 'Ako ne znaš što je bilo'. Razlog okupljanja, kako navode organizatori, povezan je s političkim nezadovoljstvom. Ulica je puna policije, a prosvjednika tek desetak. Zagrebinfo piše kako su ih stanari polijevali vodom. Prije nekoliko tjedana bili su pred stanom Tomislav Tomaševića.
Ono što je duboko problematično je huškački narativ kojeg pojedine političke opcije stvaraju, a vladajući samo raspiruju svojom relativizacijom i nedjelovanjem. U državi u kojoj vlast relativizira ustaštvo, u kojoj saborskoj zastupnici poručuje da si je sama kriva što ima huškače pod prozorom jer previše govori - obični građani na društvenim mrežama imaju snažan vjetar u leđima da u virtualnom prostoru mogu raditi što žele i da govor mržnje i prijetnje prolaze lišo", navela je.
"Hrabrost je sve veća i na ulici, sve dok netko zaista i ne strada. Ali, niti onda neće biti kriv HDZ - odgovarat će svatko od njih nasilnika, običnih građana i čuditi se kako se neke stvari ipak ne smiju. Danas će se i pod mojim prozorom oriti razne pjesme (možda i koja reklama), no to apsolutno neće utjecati na moje političko djelovanje i borbu za jednu pristojnu i civiliziranu zemlju. To je samo simptom šireg problema u društvu, od čijeg rješavanja ne smijemo odustati", zaključila je.