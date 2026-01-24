FOTO Keleminac i ekipa i ispred stana Mrak Taritaš, stanari ih polijevali vodom

Članovi Autohtone hrvatske stranke prava i njihov šef Dražen Keleminec okupili su se u subotu ujutro ispred zgrade u kojoj živi saborska zastpnica Anka Mrak Taritaš u Zagrebu
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Razvili zastave s prvim bijelim poljem, a puštali su i Thompsonove pjesmu 'Ako ne znaš što je bilo'. Razlog okupljanja, kako navode organizatori, povezan je s političkim nezadovoljstvom. Ulica je puna policije, a prosvjednika tek desetak. Zagrebinfo piše kako su ih stanari polijevali vodom. Prije nekoliko tjedana bili su pred stanom Tomislav Tomaševića.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Anka Mrak Taritaš na Facebooku je napisala kako je legitimno izražavati nezadovoljstvo
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Ono što je duboko problematično je huškački narativ kojeg pojedine političke opcije stvaraju, a vladajući samo raspiruju svojom relativizacijom i nedjelovanjem. U državi u kojoj vlast relativizira ustaštvo, u kojoj saborskoj zastupnici poručuje da si je sama kriva što ima huškače pod prozorom jer previše govori - obični građani na društvenim mrežama imaju snažan vjetar u leđima da u virtualnom prostoru mogu raditi što žele i da govor mržnje i prijetnje prolaze lišo", navela je.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
"Hrabrost je sve veća i na ulici, sve dok netko zaista i ne strada. Ali, niti onda neće biti kriv HDZ - odgovarat će svatko od njih nasilnika, običnih građana i čuditi se kako se neke stvari ipak ne smiju. Danas će se i pod mojim prozorom oriti razne pjesme (možda i koja reklama), no to apsolutno neće utjecati na moje političko djelovanje i borbu za jednu pristojnu i civiliziranu zemlju. To je samo simptom šireg problema u društvu, od čijeg rješavanja ne smijemo odustati", zaključila je. 
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
