Mladi Brođanin odlazi u humanitarnu misiju u Tanzaniju: 'Mališane ću učiti pisati, vodit ću sportske radionice...'

Brođanin Marko Peić, bivši prvak Hrvatske u boksu, plemenitu je vještinu odlučio zamijeniti plemenitom djelatnošću. Ovaj 20-godišnji student kineziologije krajem mjeseca odlazi u Tanzaniju kako bi mjesec ili dva volontirao u sirotištu u gradu Arushi. Ideja o toj humanoj misiji u njemu je dugo sazrijevala i nije došla preko noći. Marko je od djetinjstva gledao dokumentarce o misionarskim i volonterskim programima, razmišljajući da se jednog dana i sam odvaži na nešto slično. Potrebu za pomaganjem drugima osjećao je otkad zna za sebe. Sada napokon živi svoj san.

Odgajan da pomaže

– Od malih sam nogu odgajan na način da moramo pomoći svima kojima je to potrebno. Gledao sam brojne filmove na tu temu, to mi se svidjelo i odabrao sam taj put – kaže Marko.

Slavonac kreće u avanturu koja će ga promijeniti za cijeli život. Za svoj humanitarni pothvat dugo se pripremao. U početku je tražio informacije na internetu, pretraživao agencije da bi vidio kamo odlazi više volontera, kao i internetsku stranicu Workaway na kojoj su dostupne nevladine organizacije koje prikupljaju sredstva i traže volontere. Tako je našao sirotište u Arushi i poslao im nekoliko mailova. Tamo će pomagati najmlađima, na koje je posebno osjetljiv.

– Djeci je potrebna pomoć, kako u Tanzaniji tako i u drugim zemljama. Neka od te djece nemaju ni roditelje i mislim da im mogu puno pomoći. Obožavam mališane, obožavam upoznavanje s drugim kulturama. Putovanje u Afriku je nešto što sam oduvijek sanjao – rekao je Marko.

Tražio je državu koja se ne nalazi u crvenoj zoni što se tiče koronavirusa, koja je mirna i čiji su stanovnici pošteđeni ratnih sukoba, a ipak siromašni i potrebna im je pomoć.

– Sama misija ne bi imala smisla ako bih se odmah po dolasku u Afriku razbolio i završio u karanteni ili bolnici. Stoga sam se za svaki slučaj cijepio protiv žute groznice i hepatitisa A da budem siguran – objašnjava.

Znao je da za takvu avanturu nije dovoljna samo dobra volja, već su potrebni i trud, rad, upornost te pomna organizacija. Na put kreće 28. kolovoza, no kartu je kupio samo u jednom smjeru jer još uvijek ne zna kad će se vratiti. Cilj mu je ostati tamo najmanje do 6. listopada jer mu tada počinju predavanja na fakultetu. Međutim, ako nastava bude online, možda će izbivati dva tjedna dulje.

Otvorio je i fond

– U Tanzaniji me očekuje puno posla. Mališane ću učiti pisati, zbrajati i oduzimati, vodit ću sportske radionice i raditi sve druge volonterske poslove za kojima se ukaže potreba – nabraja mladi volonter.

Osim što se priprema za putovanje, otvorio je i fond “Marko for Africa”, a cilj mu je prikupiti simbolične donacije za djecu u sirotištu. Dosad je već prikupio oko 1800 dolara i kupio 23 kilograma težak paket olovaka, bilježnica i gumica za brisanje koje će podijeliti mališanima. Sada priprema i drugi paket s doniranim igračkama i sportskom opremom. Svi koji žele dati svoj prilog i tako sudjelovati u projektu detaljnije informacije mogu pronaći na linku gogetfunding.com/marko-for-africa.

– Djeci u Tanzaniji manjkaju najosnovnije stvari poput sredstava za osobnu higijenu, tenisica, odjeće, pribora za školu, a luksuz poput lutkica, autića, lizalica i sličnog mogu samo sanjati. Ako želite biti dio ove male priče, svojom donacijom od jednog dolara sigurno ćete barem jednom djetetu izmamiti osmijeh na lice – poručio je Marko.

Upravo je upisao drugu godinu Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Mnogi se pitaju kako uspijeva studentske obveze uskladiti s humanitarnom djelatnošću i sportom, s obzirom na to da se još uvijek predano bavi i boksom, i to kao aktivni natjecatelj i trener mlađih uzrasta.

– Moram priznati da nije lako. Trenutačno sam usredotočen na misiju, ali kada počne akademska godina, faks je na prvom mjestu. Onda uz to svaki drugi dan trebam odraditi sat i pol ili dva treninga. Tako da zna biti teško – kaže. Mladi Brođanin ne planira stati na volonterskom angažmanu u Tanzaniji. Humanitarni rad on je postavio kao svoj životni cilj. – U budućnosti svakako planiram ići i u nove misije. Možda ne ponovno u Tanzaniju, premda ću i s njima ostati u kontaktu, ali u Afriku sigurno. Fondacija se zato i zove “Marko for Africa”, a ne “Marko for Tanzania” – zaključio je humanitarac.

