Misteriozni pad Cessne u Baltičko more, NATO: 'Pratili smo je, ali nismo nikoga vidjeli u kokpitu'

Privatna Cessna srušila se u nedjelju navečer kod obale Latvije, objavila je švedska spasilačka služba, nakon što su je pratili zrakoplovi NATO-a. Dužnosnici kažu da je zrakoplov, za koji se vjeruje da su u njemu bile četiri osobe, trebao je sletjeti u Kölnu u Njemačkoj, ali je umjesto toga poletio prema Baltiku.

NATO-ovi piloti i švedski dužnosnici koji su pratili avion nisu mogli vidjeti nikoga u kokpitu, javlja BBC.

"Zrakoplov je letio iz Španjolske za Köln, ali je tijekom leta zrakoplov promijenio rutu leta", objavila je latvijska uprava za civilno zrakoplovstvo. "Kontrolori zračnog prometa nisu mogli komunicirati s posadom zrakoplova", rečeno je, dodajući da je Cessna 551 bila registrirana u Austriji – ali je vlasnik bio u Španjolskoj.

A Cessna 551 that was flying from Jerez was supposed to land in Cologne but the pilot didn't answer ATC calls and the aircraft contiued to fly on autopilot in a straight line before it lost altitude and crashed into Baltic sea close to the Latvian coast https://t.co/iIVNoMNksW pic.twitter.com/klQQosArTg