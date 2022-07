Mislili su da će im Pelješac biti ulaznica na EU tržište. No od toga zasad ništa

Na javnom natječaju za gradnju Pelješkog mosta pobijedio je konzorcij kineskih tvrtki China Road and Bridge Corporation (CRBC), CCCC Highway Consultants, CCCC Second Highway Engineering i CCCC Second Harbour Engineering. Pri tome je CRBC vodeći partner u tom konzorciju. Bilo je to prvi put da neka kineska tvrtka sudjeluje na javnom natječaju u Hrvatskoj, ali i u EU.



Kinezi su inače ugovorili poslove u drugim zemljama izravnom pogodbom, često nudeći i kreditiranje. No u Hrvatskoj kao članici EU da bi dobili posao od javnog naručitelja, a pogotovo za projekt koji se sufinancira iz fondova EU, morali su sudjelovati ravnopravno s drugim tvrtkama. Nakon što su dobili posao izgradnje Pelješkog mosta, Kinezi su imali velika očekivanja i na drugim projektima u Hrvatskoj, a kojih je nemali broj, pogotovo na željeznici, koji se uglavnom sufinanciraju europskim novcem.