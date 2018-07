Ministri ne vjeruju upravi Uljanika, EU sumnjičav prema Vladinu planu za spas

Prije desetak dana Vlada je prekinula bitku svojih ministarstava gospodarstva i financija s upravom pulskog Uljanika oko programa restrukturiranja njegove tvrtke-kćeri Uljanik brodogradilište i unatoč upozorenjima da prijedlog odudara od propisa EU uputila ga je na ocjenu Europskoj komisiji. Odgovor je iz Bruxellesa stigao vrlo brzo, a jučer je već održan i prvi sastanak na kojemu se analiziralo pristigli dopis. Iz Vlade su potpuno zatvorili izlazne informacije o sadržaju pisma. Samo su iz Ministarstva gospodarstva poslali kratko očitovanje kojim se želi smiriti “tenzije”.

“Europska komisija je u sklopu svoje redovne komunikacije koju održava s predstavnicima nadležne uprave ovog Ministarstva, dostavila potvrdu da je predmetni program zaprimljen te da se period potpore za sanaciju automatski produžuje, odnosno troškovi za sanaciju ulaze u ukupne troškove restrukturiranja do konačne odluke Europske komisije o dostavljenom Programu restrukturiranja”, navodi se u odgovoru iz kabineta ministra gospodarstva Darka Horvata.

Končarevi uvjeti

Neslužbeno se, pak, čuje da je Komisija Vladi uputila nekoliko “konstatacija” o pristigloj dokumentaciji i nekoliko neugodnih pitanja o kojima se Vlada treba jasno očitovati o okolnostima u kojima se nalazi Uljanik i stajalištima o temeljima na kojima je postavljen program. Budući da je uoči slanja Uljanikova materijala, koji su nadležne službe ministarstava ocijenile nezadovoljavajućima, Vlada izbjegla otvoreno izjasniti se i pokušati naći drugo rješenje, već je lopticu prebacila na Bruxelles, ona joj se zapravo sada vraća na teren. Trenutačno, prema dostupnim informacijama, ne razgovara se o izmjenama i dopunama samog programa. Može se samo zaključiti da je do Bruxellesa stigla i prepiska između ministarstava financija i gospodarstva u kojoj je ministar Zdravko Marić upozorio na niz nepravilnosti vodstva Uljanika, “neodgovorno ponašanje, obmanjivanje, prešućivanje, nepravodobno izvješćivanje te netočan prikaz podataka i rizika ključnih za restrukturiranje”.

Ministra koji se brine za državni proračun nad kojim visi 607 milijuna eura aktivnih jamstava izdanih Uljaniku zabrinjava neuvjerljivo iskazivanje fiskalnih rizika, a među ostalim i nejasan odnos s budućim strateškim partnerom Dankom Končarom. U međuvremenu pojavio se i “non-paper” koji obuhvaća uvjete pod kojima bi strateški partner ušao u “kombinaciju” za Uljanik, a koji podrazumijeva jamstvo njegovoj tvrtki za pozajmicu kojom bi omogućio vraćanje najvećeg duga, koji Uljanik ima prema svom riječkom brodogradilištu, te osiguravanje vrijedne parcele na kojoj se nalazi pulsko brodogradilište na kojemu bi u partnerstvu s državom bio zainteresiran graditi stambeno-poslovni kompleks.

Odgovorne u Vladi mučilo je ponajviše to što uprava različito prikazuje pojedine podatke, a ilustracije radi, još uvijek u prezentaciji brodogradilišta uredno navodi da u knjizi narudžbi grupa ima 17 brodova, iako je u međuvremenu jedna otkazana. Riječ je o ugovoru o gradnji broda za polaganje kabela, koji je zaključen prošle godine s norveškim naručiteljem Nexans Subsea Operations, a koji je trebao biti isporučen u 34 mjeseca. Trenutačno je upitan i jedan ugovor o gradnji za kanadskog naručitelja, koji je uvjetovao raskid ugovora ako ga Uljanik do kraja srpnja ne uvjeri da je osigurao financiranje i dovršetak broda do veljače. Tih sredstava u Uljaniku, međutim, još nemaju, a ministar Horvat dao je naznačiti kako se za dvije gradnje koje su u posljednjoj fazi pokušava znaći neki “kanal” kroz HBOR. Uljanikove tvrtke teško mogu dobiti novi zajam, a riječ je o najmanje 12 milijuna eura, pa se, prema dostupnim izvorima, taj paket pokušava organizirati u suradnji s budućim partnerom Dankom Končarom, ali se traži i alternativa preko nekih drugih tvrtki.

Sve opcije otvorene

Iako Hrvatska već ima iskustva s pregovorima o restrukturiranju tvrtki u teškoćama, konkretno prije pet godina za tri brodogradilišta i nedavno za Jadroplov, napetost oko Uljanikova programa nemjerljiva je s prijašnjim programima. No, još se ne zna kada će se odgovoriti Komisiji, a jedino što se od odgovornih u Vladi čuje o tom slučaju jest: “situacija je delikatna” i “sve su opcije otvorene”.