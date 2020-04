Milanović: Otac mi je umro u domu u Zagrebu, majku ne viđam

Predsjednik RH Zoran Milanović gostovao je na N1 televiziji i komentirao kako se Hrvatska nosi s krizom. Milanović je na početku pandemije dao veće ovlasti Nacionalnom stožeru civilne zaštite te pozvao sve građane da ih poštuju.

- Moj posao je nešto drugo. Prvi sam upotrijebio izraz socijalna distanca koji je nažalost ušao u upotrebu. Pratim što se događa, držim se onoga što mi Ustav kaže da trebam raditi, rekao je Milanović na pitanje zašto se ne pojavljuje u javnosti.

Rekao je kako je u dnevnim kontaktima s ljudima za koje je odgovoran te da postoji dovoljno institucija za stalni nadzor.

- Čuo sam se jučer s njim. Čujemo se. To je dobra stvar. Ne znam kako je to bilo dok nisam bio predsjednik Republike, ali razgovaramo, rekao je Milanović na pitanje vezano za premijera Plenkovića.

- Vlada i Stožer rade svoj posao, isto kao što i ja radim svoj, rekao je Milanović.

Zdravstveni sustav opterećuju veliki farmaceutski troškovi

- Naš sustav je robustan i on je stari sustav kakav je moglo biti moguće ustrojiti jedino u vremenima kada baš nije bilo demokracije. Dosta je toga uništeno, ali nije sve, to je jedna žilava struktura i naš sustav opterećuju troškovi farmaceutske industrije, to su ogromni dugovi, rekao je Milanović.

Dodao je i kako nije siguran treba li više testirati i da ljudi na takve stvari reagiraju različito. Istaknuo je da Hrvatska ima mali broj zaraženih i preminulih, ali i da istočne zemlje imaju još manji.

- Sve je to jako slično, broj mrtvih je manji, broj zaraženih je manji u Poljskoj, Mađarskoj, Slovačkoj još manje i kod nas, a to je u izravnoj korelaciji s brojem testiranih koji je manji kod nas.

Komentirao je situaciju u Splitu

- Kad god nešto konstatiram da je dobro, kao da ureknem. Treba provesti istragu zbog proboja virusa u domove za starije i nemoćne. Temperatura je kod štićenika normalna stvar. Meni je otac preminuo u jednom takvom domu u Zagrebu. Pretpostavljam da među štićenicima kojih ima stotine uvijek ima temperaturu. Možda nije najbolje što je ravnatelj stranačka osoba, ali tamo ima i medicinsko-zdravstvenog osoblja, rekao je Milanović.

Rekao je kako se nalazimo u situaciji koja je svima nepoznata, ali da se neke stvari znaju mjesecima, a to je da virus ubija vrlo prepoznatljivu grupu ljudi.

- Ja svoju majku ne viđam. Nadam se da ovo neće trajati, rekao je Milanović.

Dodao je i kako oko domova za starije treba provesti istragu.

Pandemija strahovit gubitak za gospodarstvo

Milanović je rekao kako je ova kriza drugačija od one u 2008. godini i da je potpuno neusporediva.

- Potpuno drugačija situacija. Ovo je kriza i ponude i potražnje u kojoj ako bude previše dugo kriza ponude doći će do inflacije pod uvjetima da ljudi imaju dovoljno sredstava bit će novaca, a neće biti robe, potpuno je neusporediva prema svim parametrima s krizom iz 2008. godine i po otpornosti bankarskog sustava i građana i po stopi nezaposlenosoti koja je puno manja nego 2008. u cijelo Europi. Druge su okolnosti. Ova kriza nije bila u nastajanju, ona je sve šokirala, rekao je Milanović.

Grad Zagreb ima dovoljno resursa za obnovu nakon potresa

- Vojska je čistila u prvom naletu, iako to nije posao vojske. Mogao je to najnormalnije napraviti grad. Danas se razmontira desetak dimnjaka dnevno i onda to ostaje na ulicama. Mislim da grad ima dovoljno resursa da to očisti, rekao je Milanović i dodao da se nada da tko god će biti na čelu Zagreba, neće voditi obnovu gdje će država morati dati ljudima kao što je bio slučaj u Gunji.

Isto tako, rekao jeda su njegovi stavovi o Milanu Bandiću poznati, ali da ih neće dodatno komentirati.

- Sad me tražite da govorim nešto o gradonačelniku. To neću. Govorio sam to u kampanji, moji stavovi i argumenti su poznati, rekao je Milanović.

Daodao je i da će novac dati za borbu protiv koronavirusa, a ne za potres, iako živi u centru grada.

Zakon o praćenju mobitela

- Netko ima fiks ideju da se progura taj zakon, to je sad već u drugom čitanju. Tu se uporno ide u drugo čitanje da bi se dale ovlasti nekome, to nisu čista posla, rekao je Milanović.

Rekao je kako bi građani u slučaju ograničavanja kretanja trebali imati pravo na naknadu te da ne vidi smisao mjere koja nije ni obrazložena.