Milanović: Moramo učiniti sve da zaštitimo naše majke i očeve, none i dide

Predsjednik Zoran Milanović obratio se javnosti zbog situacije s koronavirusom. U Hrvatskoj je, podsjetimo, 87 zaraženih osoba od kojih je petero izliječenih.

– Danas sam potpisao odluku o proglašenju izmjena zakona o sustavu civilne zaštite. Molim vas da se naputaka ozbiljno pridržavamo jer u ovoj krizi u kojoj se nalazimo država može i radi stvari za nas, i po meni radi dobro, no osobna odgovornost i pridržavanje pravila činit će razliku između uspjeha i neuspjeha i duljine trajanja ove krize. Dobro je što ni u jednom trenutku nismo podlegli nekakvim niskim, teškim osjećajima, kamoli panici. Dva mjeseca nakon što je ova pandemija započela, neke stvari znamo bolje. Ovo je bolest koja pogađa one starije među nama i one bolesnije. Naš zadatak je da učinimo sve, aktivno i pasivno, izbjegavanjem neozbiljnog djelovanja, da zaštitimo naše majke i očeve, babe i dide, none, to su ljudi koji su nas podizali i brinuli se za nas cijele naše živote, to je naša ljudska obaveza. Hrvatska radi sve ono što rade i druge demokratske države. Neke oštrije odluke nije jednostavno donijeti preko noći, naročito kada se suočavate s krizom koja vam je u nekim svojim elementima nova – rekao je u svom obraćanju Zoran Milanović.

– Znamo koga ova bolest napada, njih prije svega moramo zaštititi. To ćemo postići tako da se pridržavamo svega onoga što nam službe govore i savjetuju da činimo. Nismo u ratu, ali jesmo u izazovu, jesmo u krizi, koja će, proći, koja će trajati kroz koji mjesec. Međutim, posljedice će ostati. Pitanje je u kojem trenutku ćemo moći u potpunosti otvoriti granice i funkcionirati na način u kojem smo funkcionirali do jučer. Ova će kriza kao i svaka završiti s određenom štetom, no s lekcijama koje ćemo moći primijeniti kada nas zadesi neka nova kriza – rekao je Milanović.

VIDEO Zašto je važno ostati kod kuće?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Gospodarska šteta će sigurno biti značajna, ono što vlada u ovom trenutku radi su privremene mjere koje ja podržavam, njihovi monetarni učinci će nam biti jasniji iz dana u dan, iz tjedna u tjedan. Mjere će se mijenjati. Stvarnost je ta koja će nas tjerati na neke mjere i ukazivati koji je pravi put. Mene raduje što radimo sve što rade naše susjedne države, članice EU koje su neke od najbogatijih i najuređenijih država. Ovo je prilika da pokažemo da smo zreli ljudi, odgovorni pojedinci, da zahvalimo svima koji skrbe o nama, najprije zdravstvenim djelatnicima.

– Puno se priča da se u Hrvatskoj ne provodi dovoljno testiranja, ovaj sustav za sada u Hrvatskoj pokazuje solidne rezultate, moramo ga se držati, to je na kraju i politička odluka. Struka je važna, dala je niz dobrih savjeta, no to je na kraju politička odluka – ocjenjuje predsjednik.

– Završio bih s 'glavu gore', no kako vidim da je glava gore i da smo odgovorni i optimistični, završit ću s 'hvala vam' – poručio je na kraju svoga govora predsjednik Zoran Milanović.

VIDEO Igor Rudan: Što svatko od nas može sada učiniti u borbi protiv pandemije COVID-19?