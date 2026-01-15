UŽIVO Zaiskrilo u Saboru, Hajdaš Dončić poručio Plenkoviću: 'Magistre prava, na putu ste Ive Sanadera'

Intoniranjem hrvatske himne Lijepa naša domovino te odavanjem počasti svim preminulim zastupnicima, hrvatskim braniteljima i građanima koji su život dali za Hrvatsku, Hrvatski sabor u četvrtak je započeo novu sjednicu i redovno proljetno zasjedanje, koje traje do 15. srpnja. U okviru današnjeg „aktualnog prijepodneva“ 39 zastupnika postavlja pitanja predsjedniku Vlade i članovima Vlade o temama koje su u proteklih mjesec dana dominirale hrvatskim javnim prostorom tijekom saborske stanke. Sjednica koja je danas započela trajat će do 27. ožujka, odnosno ukupno 34 plenarna dana.

Nakon aktualnog prijepodneva predsjednik Vlade Andrej Plenković u poslijepodnevnim satima Saboru će podnijeti izvješće o redovnim sastancima Europsko vijeće, održanima 23. listopada i 18. prosinca prošle godine.

Među prvim zastupnicima koji su postavili pitanje bio je predsjednik SDP-a, Siniša Hajdaš Dončić, koji je premijera pitao: „Zašto vi, kao poštovani magistar prava, odbijate prijedlog SDP-a i partnera da se izbor ustavnih sudaca dogovori konsenzusom, a ne političkom trgovinom u omjeru dva naprema jedan?“

Premijer Plenković mu je odgovorio: „Vi ste ekonomist, a što se politike tiče, meni je drago što ste predsjednik SDP-a jer ćete jako dugo biti u oporbi. Načuo sam da SDP od svojih kandidata, ako žele biti izabrani, traži da po svakom pitanju slijede političku liniju SDP-a.“

Dodao je i kako je Vladi u interesu stabilno funkcioniranje pravosudnih institucija: „Mi vam nudimo rješenje i retest koji je i ranije korišten. U interesu nam je da se izabere predsjednik Vrhovnog suda i da se popuni sastav Ustavnog suda. Brine me zašto vi strepite od primjene načela proporcionalnosti pri izboru troje novih ustavnih sudaca. Imate dva cilja, ili izabrati ovih dvoje, troje sudaca ili da se ne izabere nitko. Nama je u interesu da ne ostane krnji Ustavni sud.“

Na to je Hajdaš Dončić uzvratio: „Meni je drago, poštovani magistre prava, da ste na putu Ive Sanadera. Mi želimo vratiti povjerenje u institucije i da postojeći model zajednički pokušamo promijeniti.“

Nakon toga pitanje je postavila zastupnica stranke Možemo!, Sandra Benčić, koja je upozorila na stanje demokracije i vladavine prava: „Jedna od najvećih opasnosti je rušenje parlamentarnih demokracija i vladavine prava. Logika sile, ucjene i prijetnje ne treba dijalog ni uvažavanje. Vjerujem da biste se načelno s ovim složili. Sve jasnije dokazujete da igrate za tim koji dogovor zamjenjuje silom. Mnogi bi htjeli biti mali Trump, a vi ste to pokazali kada ste usvajali Bačićeve zakone. Kažem vam da klub Možemo u takvim ucjenama neće sudjelovati. Pozivam vas da povučete prijedlog o trgovini mjestom predsjednika Vrhovnog suda i da pustite zakonodavnu vlast da odabere suce i predsjednika Vrhovnog suda.“

Premijer joj je odgovorio: „Što se tiče vaše aluzije, dolazite iz političke stranke iz koje nitko živ ne zna kada se sastaje, gdje se birate, totalna netransparentnost. Nisam vidio kada imate sastanke vašeg mudrog rukovodstva. Ne znam jeste li vi Trnoružica ili što vam je. Koliko puta smo inicirali dijalog s lijevom oporbom, a vi nas pozivate na dijalog. Umorio sam se od toga da pozivam ljude koje pobjeđujemo na izborima. U biti ste autoritarni zabranitelji. Malo ste duže studirali, ali čuli ste za Venecijansku komisiju. To je normalan potez, kakav Trump, mi smo transparentni.“

Predsjednik Vlade Andrej Plenković kazao je u četvrtak da se neće ispričati kako su to od njega zatražili Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske, dodavši da se iznosi povećanja socijalnih naknada odnose na osnovice, a ne na cijelu naknadu. ''Zašto bih se ispričao, pa neka čitaju naslove'', kazao je premijer u Hrvatskom saboru uoči početka aktualnog prijepodneva. ''Nemojte mi stavljati u usta nešto što nisam rekao, rekao sam pojedini mediji, ne svi, svi su dobri osim pojedinih'', odgovorio je na pitanje smatra li da mediji lažu.

Premijer je jučer na sjednici Vlade kazao da je porast socijalnih naknada znatno veći od 5 ili 10 eura, kako je to interpretirano u dijelu medija te naglasio da su naknade od 2016. godine rasle za 400 posto. HND i SNH potom su od njega zatražili ispriku jer je, kako navode, uvrijedio veći broj novinara ustvrdivši da su njihovu napisi bili lažni. 'Osnovica je bitna to je početna pozicija'', poručio je premijer. Upitan kako to da ni na web stranici Vlade nije bilo jasno istaknuto da se brojke odnose na osnovicu, a ne na ukupnu naknadu, kazao je da ne može sve pratiti. ''Nema to toliki upliv, malo ljudi prati web od Vlade u odnosu na medije".

Što se tiče ministra rada, mirovinskog sustava i socijalne politike Marina Piletića, rekao je da on ostaje član Vlade. ''Ako se on kao mlad ministar, pametan, elokventan, ne može boriti, kako ćemo mi stariji'', kazao je.

Ministar Piletić poručio je da nije ljut ni na koga, pa ni na medije. ''Radim svoj posao i o tome izvještavamo javnost. Znači povećali smo sve što se tiče resora, naknade za nezaposlene, socijalne naknade, uveli čitav niz novih prava, povećali značajno mirovine, a o svemu će, kao i uvijek, na kraju odlučivati hrvatski građani'', naglasio je Piletić.