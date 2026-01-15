FOTO U lučici plutaju velike količine uginule ribe, uzrok pomora još se ne zna

Proteklih dana u zimskoj luci Vukovar, koja se nalazi gotovo u središtu grada, na mjestu gdje se vežu brodovi i čamci, dogodio se pomor ribe. Uginula riba pluta po cijeloj lučici, a njome se hrane jata ptica. – Još prije nekoliko dana moglo se primijetiti da ima uginule ribe, ali je sve to "eksplodiralo" proteklog vikenda. Teško je reći koliko je ribe uginulo, ali riječ je o velikim količinama – kaže nam jedan od vlasnika brodice u vukovarskoj lučici.

Na društvenim mrežama dijele se fotografije i videosnimke na kojima se vidi kako riba pluta na površini vode, a ima je i na ledu te zamrznute u njemu. Razmjeri pomora najbolje se vide oko samih čamaca i brodica oko kojih su prava mala jata uginule ribe.

Zasad nema službene informacije o uzroku pomora ribe pa se tako mogu čuti razne teorije. Po jednoj, koja je najmanje vjerojatna, uzrok je nekakav pesticid ili otrov. Prema drugoj, riba je uginula zbog nedostatka kisika jer je površina vode bila zaleđena, a prema trećoj, riba se ugušila kada su upaljeni motori brodova koji su privezani u lučici.

– To je gotovo sigurno. Oni su pošli razbijati led, a kako je vodostaj nizak, u lučici je voda bila duboka metar i nešto više. Podignuo se mulj, koji je potom ugušio ribu, koje je bilo puno jer je doplivala u lučicu kako bi tu prezimila. Riječ je o neodgovornom ponašanju pojedinaca koji moraju biti kažnjeni – kažu nam vukovarski ribari. Kao dokaz svojih tvrdnji pokazuju ribu koju su propeleri brodskih motora presjekli te prepolovljena pluta po površini vode.

Saša Piljaš, predsjednik Zajednice sportskoribolovnih udruga Dunav iz Vukovara, kaže kako su odmah nakon što su uočili uginuće sve prijavili nadležnim službama. – Incident smo prijavili Veterinarskoj ribarskoj inspekciji i inspekciji zaštite prirode, na kojima je da dalje utvrde što se dogodilo i tko je odgovoran te da odrede kazne ako ih bude bilo. Dosad nismo dobili povratnu informaciju o uzroku uginuća ribe – rekao je Piljaš. Istaknuo je kako ne vjeruje da je do uginuća ribe došlo zbog pesticida ili otrova. Prema njegovim riječima, jedna je od mogućnosti pokretanje motora brodica Hrvatskih voda i Agencije za plovne putove prije nekoliko dana.

– Naše je da prijavimo što se dogodilo, a na inspekciji je preostali dio posla. Kada je riječ o uginuloj ribi, ne znamo što će biti s njom, odnosno hoće li što poduzeti veterinarska i sanitarna inspekcija – rekao je Piljaš.

Upravo na to upozoravaju ne samo vukovarski vlasnici plovila nego i građani jer se, kako kažu, u lučici može vidjeti velik broj ptica kako se hrane i raznose uginulu ribu. Strahuju i da bi s povećanjem temperature moglo doći i do širenja neugodnih mirisa.

Inače, pomor ribe u samom Dunavu nije toliko čest zbog goleme količine vode koja protječe, ali se zato događa u rijeci Vuki i Bobotskom kanalu. Najčešći razlog nagli je rast vodostaja i truljenje raslinja, ali i ponašanje neodgovornih pojedinaca koji u korita rijeka puštaju otpadne vode sa svojih farmi ili iz kanalizacije.