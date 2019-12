Milanović: 'Počinje veliko spremanje u Hrvatskoj'

​Predsjednički kandidat SDP- a Zoran Milanović održao je u subotu u Lori u Splitu predizborni skup s kojeg je poručio da u Hrvatskoj počinje veliko spremanje​​.

​Nazočne je pozdravio sa, kako je rekao starim hrvatskim pozdravom, zdravo i do pobjede i kazao da današnja slika Hrvatske za njega nije normalna, te nije normalna kojim god to pismom pisalo latinskim pismom kojeg koristimo svi ili nekim drugim, odnosno bizantskim inačicama​. ​

​"Nije bitno koje je pismo. Bitno je da razumijemo​ i osjećamo da živimo u normalnom društvu. Ono što se naziva korupcija je zapravo obična krađa i lopovluk. Radi se o otimanju javnoga i to gledamo kao kulturu nenormalnog u Hrvatskoj već 30 godina. I nikako tome stati na kraj. Moj zadatak, cilj i misija je vratiti elementarno dostojanstvo i dignitet dužnosti predsjednika Republike što nije lak zadatak i više od toga ne mogu obećati. Ispunim li to - smatrat ću da sam uspio", poručio je Milanović.

​Rekao je kako je problem Hrvatske lopovluk i "jedna stranka koja je od bivše partije uzela ono najgore" i nastavio kako će možda ljudima ići na živce, ali, neće ih sramotiti.

Ponovio je kako su ratovi gotovi, da smo u njima pobijedili, ali da moramo naprijed jer nema čekanja. Naciju ne vidi kao skupinu koja, rekao je, kao jučer urla na dubrovačkom Stradunu, diže ruku i mjeri kukuruz, nego naciju koja je kompetitivna zajednica, koju osim smisla i zajedničkog puta veže poslovni interes koji se izražava nulama, brojkama i zarezima da budemo bogatiji i neovisniji i da stječemo više.

Drži da je najbolja demografska mjera koja će spriječiti odljev ljudi iz Hrvatske poštenje i pošten te transparentan odnos vlasti jer ljude iz Hrvatske tjera lopovluk i nepoštenje.

"Ovaj zadnji spontani štrajk učitelja i profesora je bio križarski, duhovni rat, ne pljačkaški. Za poštovanje. Ljudi su vidjeli da su na kraju hranidbenog lanca. Pobunili su se pristojno, civilizirano, duhovito, zafrkantski. Bilo je to zabavno gledati. Usporedite to s prosvjedima koje smo imali u šatoru prije pet godina čiji je jedini motiv bio nasilno rušenje vlasti, ali ni za to nisu imali snage ti lažni predstavnici veterana nego su sitno i po malo bunarili demokratski izabranu vlast", kazao je Milanović.

Osvrćući se na migrantsku krizu podsjetio je da su on i Ranko Ostojić kroz Hrvatsku "sproveli pola milijuna ljudi, a da se nije dogodio niti jedan incident". Kazao je da su ih "kukavički rušili" Tomislav Karamarko i ​Kolinda ​Grabar-Kitarović u, kako je ustvrdio, suradnji s Beogradom i Budimpeštom​ dodavši da oni probleme rješavaju žilet žicom.

​"​Ono što se događa na granici je zabrinjavajuće, ali neću optuživati za to policiju jer njima netko upravlja. Imate rijeku ljudskih bića. Hrvatskoj je potreban predsjednik s iskustvom i znanjem. Danas imam dovoljno snage, želje i kreativne ljutnje da napravim puno za ovu zemlju​", naglasio je Milanović.

​Pitao je nazočne u dvorani što više utječe na demografiju​ je li to glad, nedostatak novca ili grljenje s optuženicima za kriminal. ​Odgovorio je da je​ ​superkritičan prema svojim vokalnim sposobnostima, da je to stvar ukusa i stila.​ Za šovinizam je rekao da je dvorišna, lajava varijanta patriotizma kojeg "vidimo u Hrvatskoj na svakom koraku"​.​

Smatra da je Hrvatska vojska (HV) hrvatski ponos, ali ne u Afganistanu, odnosno tamo gdje joj nije mjesto.

"Ne tamo gdje služe kao hazardni manekeni i da bi se predsjednica u vojnim čizmama mogla fotografirati, a vojnik ostane bez noge ili glave", izjavio je. Tako, rekao je, HV kada on bude predsjednik Republike neće funkcionirati nego će funkcionirat​i​​ onako kako je funkcionirala kada ​je bio premijer - "bez šverca, bez incidenata, bez krijumčarenja".

"​Bajke su za djecu (...), ali kada im za 18. rođendan donesete Crvenkapicu, smatraju da ste ih uvrijedili. Tako i ja smatram uvredom kada mi netko govori što će sve napraviti kada postane predsjednik ​R​epublike, a znam da to ne smije i ne može i potpuno je nerealno. Kada ja dođem, prekopat ću Jasenovac, ja znam što mogu i vjerujem da vi znate što mogu i što hoću, ali dalje od toga neću ići - takva obećanja imaju veću težinu nego obična riječ, ona udaraju kao malj, glave pucaju i koža puca od toga. Ta neodgovornost, to šarlatanstvo i politički kukavičluk koje slušam opet iznova u ovoj kampanji je nešto što se očito ne može iskorijeniti​", izjavio je.​

Izjavio je i da predsjedniku treba oduzeti ustavno pravo pomilovanja podsjetivši na predsjednicu i, kako je rekao, "višestrukog optuženika koji razdragano padaju jedan drugome u ljubavni, platonski zagrljaj". Bit priče je, kaže, kakav se signal šalje jer poruke su, kako je pisao Ranko Marinković, za poručnike.

Dotaknuo se na kraju i prava žena na izbor. Nakon više od 40 godina, kaže, ponovno se nalazimo u nejasnoj situaciji u kojoj se ne zna hoće li to biti zabranjeno ili stavljeno izvan zakona.

"Hoće li prevladati ludost i nazadnost u vremenu u kojem čak i države poput Irske koje su bile najkonzervativnije na svijetu znaju i shvaćaju na kraju, razlikuju razumno od nerazumnog, dobro od ne dobra. Nemam naprosto hrabrosti i obraza drugima propisivati kako će uređivati svoj život ili odlučivati o vlastitom tijelu. Toliko od mene s ove strane zavjese. Dragi prijatelji i dragi Dalmatinci i Dalmatinke hvala vam na srcu, energiji i kritikama. Počinje veliko spremanje u Hrvatskoj", poručio je Milanović.

​Na skupu u Splitu su među ostalim bili Biljana Borzan, Brank​o​ Grčić, Orsat Miljenić, Rank​o​ Ostojić, Goran Kotur i ​načelnici okolnih općina i gradova u kojima je na vlasti SDP. Milanović ovoga vikenda predizborne skupove održava u dvjema najjužnijim županijama Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj.​