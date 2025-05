VIDEO Maja Šuput pjevala ugledom Hrvatu za rođendan! Ostala je šokirana kada je vidjela što se nalazi pokraj torte

Kraljica showbiznisa u Hrvatskoj, ali isto tako i kraljica zabave, pjevačica Maja Šuput jedna je od najzaposlenijih domaćih pjevačica. Inače, njezini vikend uglavnom su radni i nastupa na različitim događanjima, a prije nekoliko dana zapjevala je i na rođendanu jednog poznatog Hrvata. Naime, riječ je o estetskom kirurgu Siniši Glumičiću, a snimka proslave rođendan objavljena je na Instagram profilu njegove poliklinike.

Maja je pred uzvanicima predstavila slavljenika i zagrlila ga, a zatim je stigla i nesvakidašnja torta. "Dame i gospodo, ja ću ga pustiti da se slika pokraj torte", rekla je Maja, a onda su je zaintrigirali čekići koje je primijetila kraj torte. "Ne znam zašto ima čekić, to se razbija? Za koga je drugi čekić?", pitala je pa su je obavijestili da je jedan čekić za slavljenika, a drugi za nju. "Ja da razbijam?", komentirala je kroz smijeh, a zatim se bacila na razbijanje torte. "Zamolit ću vas da ovu pjesmu otpjevamo svi zajedno, sigurna sam da tekst svi znate", rekla je, pa je, poput Merlinke, slavljeniku zapjevala "Happy Birthday", a on nije skrivao oduševljenje. Video nesvakidašnje proslave rođendana pogledajte u nastavku!

Podsjetimo, nedavno je društvene mreže i portale preplavio video pjevačice Maje Šuput koja se žali na "Gospodina Savršenog", a nakon toga je uslijedio i novi obrat. Pjevačica se fotografirala sa Šimom Elezom i to podijelila na društvenim mrežama uz opis: "Pitajte ga sad." Fotografija je oduševila broje, a među njima i pjevačicu Franku Batelić koju je objava posebno nasmijala te je u komentaru ostavila emotikone koji plaču od smijeha.

Inače, ako se prisjetimo, Šuput je otkrila voditeljici Nikolini Pišek, u RTL-ovoj emisiji MagNet da joj je jedna stvar zasmetala kod Šime. - Taj vaš "Gospodin Savršeni", mislim na Šimu, i daje ti on nekakvu izjavu, nešto ili-ili, neki TikTok. I sad on bira pjevačice, ova ili ona. I bilo je: "Franka ili Maja Šuput?" Ja kao malo dijete, čovjeka ne znam, i frajer kaže: "Franka." Franka je super cura, lijepa je kao slika. Znaš kako je ona dobra, ona je oličenje dobrote, ali ja sam se stvarno iznenadila. Mislim, meni je došlo da čovjeka nazovem i kažem: "Pa jesi ti normalan?" Pa ja ovako živahna, vrckava, pjevam u tom Splitu više nego igdje - kazala je simpatično Šuput pa nastavila.

- Uglavnom, on je odabrao Franku, ja sam se malo uvrijedila. Mislim se: "Zašto sam se uvrijedila, uopće ne poznajem čovjeka." Znaš, ja sam si i Voyo kupila, a on izabrao Franku, koja sigurno uopće ne gleda "Savršenog". Još k tome, znaš, ona je iz Istre, ona je mirna. Ja ne razumijem kako je on to sad povezao - dodala je naša popularna pjevačica Maja Šuput i tako sve nasmijala ovom zanimljivom anegdotom. Nakon toga, snimka je postala toliko popularna na društvenim mrežama, a stigla je i do Šime Eleza koji se i sam oglasio na komentar pjevačice: "Majo, sve ćemo ispraviti", napisao je "Savršeni".