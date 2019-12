Milanović: Predsjednica se sprema pomilovati Bandića

Opasno je to što radi Kolinda Grabar-Kitarović, signal koji predsjednik šalje na taj način je - pomilovat ću te”. Barem ja to tako čitam i to bi predsjedniku trebalo uzeti kao ovlast. - kazao je to kandidat za predsjednika države Zoran Milanović nakon sastanka sa svim šefovima stranaka koje su ga podržale na pitanje kako komentira izjavu predsjednice da će Milanu Bandiću, ako bude osuđen, nositi kolače.

To je za Milanovića očiti znak da se predsjednica očito se sprema dati oprost Bandiću bude li osuđen, a ona i dalje predsjednica. Poručio je i kako između predsjednice i zagrebačkog gradonačelnika nema prijateljstva. Točnije, da je predsjedničino prijateljstvo s Bandićem, skoro 20 godina starijim muškarcem, počelo onog trena kad je Bandić prvi puta izašao iz Remetinca.

– To je odnos iz interesa, duboko lukrativan, ne osoban. Prije toga su joj jednako tako prijatelji bili ljudi koji su bili u problemima s hrvatskim pravosuđem– kazao je.

Za izjavu premijera Plenkovića da misli da se predsjednica šalila rekao je da to nije tako.

– Ajde da se ja tako našalim, što bi bilo? Oni nemaju smisao za humor. To je najgora vrsta cinizma, kao i parodija u kojoj su sindikati izborili svoje– kazao je.

Podsjetio je i kako će se u četvrtak u Saboru iza ponoći raspravljati o izmjenama Zakona o izborima predsjednika države koje idu za time da u biračkim odborima budu predstavnici stranaka te da se kod preuzimanja biračkog listića osoba mora potpisati,a protiv čega je, kazao je Milanović, jedino HDZ.

Na pitanje boji li se to nepravilnosti na biralištu, kazao je da se boji potkradanja.

– Reći će sada, što to niste promijenili. Vjerovao sam u ljudsko poštenje. Zez.– zaključio je Milanović.

