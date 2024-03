Milanović citirao Matoša, odbrusio i novinaru: 'Jeste vi bili na godišnjem jučer?

Predsjednik Zoran Milanović nalazi se u Ludbregu, odakle je komentirao aktualne političke teme, među ostalim i izlazak Fokusa i IDS iz lijeve koalicije. "U tome ne sudjelujem, mislim da su izbačeni. Ugrozit ću SDP. Moram biti oprezan jer imam posla s beskrupuloznim propalicama. Tko je donio odluku da se zabranjuje govor? Tko je zabranio da se izađe na izbore? To je prijetnja hrvatskoj demokraciji.To će biti prva proljetna rezidba 'treće republike'. Taj isti Ustavni sud oglasio se sam od sebe da postoji problem s izbornim jedinicama. Sabor to nije napravio. Ja bih zaključio da postoji težina i tog problema, da bi to trebao biti razlog za poništenje izbora. Oni sad prijete. Ti ljudi u nekim stvarima mogu sve".

"Ti ljudi imaju ovlasti Boga. To su nepoznati ljudi, koji imaju ogromnu moć i mogu prijetiti političkim strankama za koje su glasovali milijuni ljudi. Još će zabraniti crvenu boju pa nećemo imati hrvatsku zastavu", kazao je Milanović. Na primjedbu da su među ustavnim sucima i oni koje je izabrao SDP, predsjednik je kazao kako se s Ingrid Antičević Marinović nije čuo pet godina.

"Javila se Omejec (o. a. Jasna Omejec). Ona je bila prijateljica jednog političara. Zbog nje je 1999. godine mijenjan zakon da bi postala sutkinja Ustavnog suda. Zašto da se ja njoj javljam? Jednom me zvala. Valjda je mislila da će se razviti prijateljstvo. Nije."

Na pitanje hoće li biti na listi za europske izbore, rekao je kako će on sam odlučiti. Na kritike da je položio prisegu pred sucima Ustavnog suda, a sad ih kritizira, kazao je: "Ja bih položio prisegu pred slavonskom crnom svinjom. Ja bih položio prisegu pred krapinskim pračovjekom. Položio bih zakletvu pred svima jer sam dobio izbore."

"Uzeli su za taoca jednu političku stranku. Stožerna stranka. Ona vaša kreštalica govori da je HDZ stožerna stranka. A što je Domovinski pokret? Stožerna stranka. Imali smo rektore na Saboru HDZ-a. Prozvali su rektoricu riječkog sveučilišta koja nije ni bila tamo i koja ih je nakon toga oprala. Ne znam zašto šuti zagrebački rektor. Sa svima njima ću se obračunati, politički naravno."

Milanović je na pitanje o tome hoće li dati ostavku prije predaje SDP-ovih lista odbrusio novinaru: 'Jeste vi bili na godišnjem jučer?'

"Imamo Ivana Turudića i Andreja Plenkovića. Ista slika Doriana Greya. Da nije bilo toga, ne bi bilo ovoga. Na prvim izborima 2020. bio sam toliko suzdržan da nisam ni glasao. Posla koliko hoćeš."

Komentirao je Andreja Plenkovića: "Što da ja dođem i glumim nacionalista?" kazao je i citirao Matoša te dodao: ''Ja sam sad primitivac koji se lažno predstavlja. Matoš je sve kužio. Gleda se gdje si se sve formirao. Jesu li radili za JNA? To je povijest obitelji.''

"Moj prethodnik Ivica Račan nakon hrvatskog proljeća došao je na vlast. Bili su komunisti i dio režima. Isto kao Plenkovići, pa čime su kupili stanove? To su bili režimski miljenici, a on kaže da sam ja primitivac. Ja sam njegova zla kob", rekao je i zapitao se što je osobno u politici.

Rekao je i da seksualna orijentacija nije privatna. "Želiš biti političar? Moraš prijaviti imovinu, živiš s istospolnim partnerom, istospolnom partnericom, moraš prijaviti pa nije tajna. Opet se vraćamo na ono prije dva mjeseca, ali kad prijaviš imovinu, to prestaje biti privatna stvar"

Na pitanje što mu je draže Onaj čije se ime ne smije spominjati ili Walter, rekao je samo: ''Zoran Milanović."

Komentirao je i Čovićevu najavu da će srijeda 17. 4 biti neradni dan u BiH: "I dalje ću neke stvari trpjeti zbog interesa Hrvata jer sam svjestan da je bolje da imaju jednu lošu, nego pet. Zašto se Čović petlja u hrvatske izbore? Sad se od toga radi vrlina. Kad budem predsjednik Vlade, sve će stajati sve dok se to ne riješi. Hrvati u BiH su taoci jedne klike i samo treba doći i reći da neće tako biti. Hrvatska ne želi teritorij, ali želi to riješiti."

"Imam dužnost, čast i osobnu slobodu. Neću u ta područja jer neće biti dobro shvaćeno. Zora puca, bit će dana. Za to ne dugujem nikome autorsko pravo. "

