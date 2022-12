Održana je sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a. Predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

"Razmatrali smo današnje aktivnosti na Vladi gdje smo donijeli uredbe o cijeni naftnih derivata. Ove cijene koje su na snazi od sutra za praktički su dvije kune jeftinije i na taj način smo omogućili građanima i gospodarstvu jeftinije cijene", kazao je premijer. "Idemo na besplatan obrok za sve osnovnoškolce, ne želimo više da ijedno dijete bude gladno", kazao je.

"Razgovarali smo i velikim europskim temama. Pozdravljen je i svaki način odobreno članstvo Hrvatske u Schengenu, status BiH kao kandidata, razgovarali smo i o energetici, danas je na sastanku ministara energenata postignut dogovor o ograničavanju cijene plina", kazao je Plenković.

Potpora Ukrajini

"Meni je bilo žao da nije bilo političke odgovornosti. Poslali su time bešćutnu poruku. Ta stigma će ih pratiti dugo", kazao je premijer."Mi ćemo kao Vlada nastaviti podržavati Ukrajinu i politički, humanitarno, financijski... i vojno, kao što smo činili do sada", dodao je.

"Stranke i ti zastupnici koji se nisu pojavili ili su glasali protiv imaju jedan zajednički nazivnik. Prvo je što su to ljudi koji su potpuno neidentificirani u smislu da su pridonijeli učlanjivanju Hrvatske u NATO, EU, Schengen...Konstatirali smo da postoji velika poveznica između tih stranaka koje nisu glasale, a to je, ne da su stavili u drugi plan žrtvu Ukrajinaca, već da su pokazali da im je drugi zajednički nazivnik mržnja prema HDZ-u. I te dvije stvari su njihovo ogledalo, legitimacija, njihova enormna politička odgovornost", kazao je premijer. "Jako se trude da zamagle to svojim proceduralnim smicalicama", dodao je.

"Milanović je unaprijed rekao da je protiv, i da su oni isto tako, prije procedure rekli da su oni protiv. Tu je stvar političke volje, stava i odgovornosti", kazao je. "Učinili su izravnu međunarodnu štetu Hrvatskoj", dodao je.

"Vlada će bez obzira biti konzistentna, bit će na tragu iskazivanja solidarnosti Ukrajini", kazao je.

"Svi koji ne pomažu Ukrajini očekivat će od Vlade da intervenira u cijenama struje, plina, prema gospodarstvenicima, građanima... zbog velike krize", kazao je. "Diletanti donose takve odluke isključivo zbog mržnje prema HDZ-u", kazao je Plenković.

"Ako Vlada ide konzistentnim smjerom, što mislite da smo mi Milanoviću trebali pokucati na vrata i pitati ga je li on protiv. On se izjasnio. Ništa nije išlo krivo. Sve je išlo procedurom kakvom je trebalo", dodao je.

"Oni se moraju gledati u ogledalo, da Hrvatska, žrtva Miloševićevog režima neće participirati u obuci ukrajinskih vojnika. Na njima je ljaga. Oni neka žive s onim kako su glasali", kazao je premijer. Na pitanje jesu li građani o tome bili malo informirani, Plenković jer rekao da misli da da.

Veći rast u odnosu na prognozu Vlade 1, 6 posto

"Mi smo imali izvanredan sastanak GSV-a s našim partnerima, s partnerima iz Udruga poslodavaca i prošli smo sve teme koje su u ovoj godini. Bit ćemo među državama s najvećim gospodarskim rastom u 2022. Isto tako vjerujemo da će rast u 2023. pad stope inflacije, predanost hrvatskog radnika zajedno s vladinim mjerama omogućiti da naše gospodarstvo bude jako", kazao je premijer.

"Sva revizijska rješenja za HDZ su pozitivna. HDZ nema kredita, niti pozajmica", kazao je premijer o reviziji.

Čestitke premijera Vatrenima

"Susret s reprezentativcima bio je sjajan, svi smo ponosni i mislim da je Zagreb i danas brojni drugi gradovi pokazuju divljenje i poštovanje. Ja im još jednom od srca čestitam", kazao je Plenković.