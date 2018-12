Međunarodni dan prava životinja obilježen maršom za životinje

Međunarodni dan prava životinja obilježava se 10. prosinca, isti dan kad i Međunarodni dan prava ljudi, kako bi se ukazalo na činjenicu da životinje, kao i ljudi, imaju prava koja ne bi trebala biti žrtvovana ili uskraćena samo zato jer bi to moglo koristiti ljudima.

Pokret za prava životinja sve je jači i sve više ljudi smatra da životinje nisu vlasništvo koje možemo koristiti za hranu, odjeću, zabavu ili za eksperimentiranje. Upravo taj stav okuplja milijune ljudi na marševima za životinje diljem svijeta, a okupo je i mnoge aktiviste u subotu 8. prosinca na drugom Maršu za životinje u Zagrebu.

Raznim transparentima i glasnim sloganima, uz pozitivnu atmosferu koju su stvarali bubnjarke i bubnjari Drum'n'bijesa, Zagrebom su se širile poruke suosjećanja za sve životinje koje pate - u industriji kože, krzna i vune, zbog ljudske nebrige i napuštanja, u industriji hrane, za one potlačene zbog ljudske zabave.

Organizatori, udruga Prijatelji životinja i Udruga Pobjede, ističu da su presretni što su okupili sudionike u glasnoj povorci povodom Međunarodnog dana prava životinja.

– Marširalo se protiv rasizma, marširalo se za prava žena, a danas sve glasnije i jače marširamo i za prava životinja. Danas smo bili tu kao glas svih životinja jer vjerujemo da svako živo biće ima pravo na život bez boli i patnje. Pokret za prava životinja nije samo filozofija malobrojnih pojedinaca, to je društveni pokret koji mijenja duboko ukorijenjene tradicijske stavove da životinje postoje samo zbog ljudske koristi. Kada govorimo o boli, ljubavi, radosti, usamljenosti i strahu, nimalo se ne razlikujemo od životinja. I one jednako vole svoj život i borit će se za njega do zadnjega trena. Ispod kože, dlake, krzna, perja ili ljuskica, svako srce osjeća. Uz poznatu izreku koja je postala simbolom pokreta za prava životinja - U svijetu u kojemu možeš biti sve, biraj biti suosjećajan - pozivamo sve da nam se pridruže i odaberu svakodnevno pomagati životinjama. Svaki pojedinac može pomoći životinjama ne jedući ih, ne noseći njihovo krzno, kožu i vunu, ne koristeći proizvode koji su testirani na životinjama, birajući udomljavanje pasa i mačaka umjesto kupnje te na taj način svakodnevno poštovati prava životinja – poručuju organizatori.

Marš za životinje posjetio je Darko Rundek, a podržale su ga brojne udruge i organizacije iz Hrvatske i inozemstva.