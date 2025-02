Maturanti žele upisati medicinu, arhitekturu, dizajn, psihologiju i elektrotehniku

Studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije i Računarstva na zagrebačkom FER-u bez ikakvog je iznenađenja i ovogodišnjoj generaciji brucoša prvi izbor kad je riječ o visokoobrazovnoj instituciji koju žele upisati. Nakon što su prijave za ispite državne mature završile, a maturanti u sustavu počeli sastavljati svoje liste željenih fakulteta, u ovogodišnjoj je generaciji njih 707 taj fakultet istaknulo kao svoj prvi izbor, a pravo na upis ostvarit će njih 650. Naime prošle upisne godine pravo na upis ostvarila su 634 učenika čija je prosječna ocjena na kraju četvrtog razreda srednje škole bila 4,76, a na državnoj maturi 4,2. Od ukupnog broja učenika koji su se prošle godine borili za mjesto na FER-u bilo je 538 gimnazijalaca i 96 učenika strukovnih škola Hrvatske. Uz FER ovogodišnju generaciju učenika zanima medicina, ali i arhitektura i urbanizam, smjer koji je ove godine, barem prema prvim podacima, kao svoj prvi izbor istaknulo 389 maturanata iako će mjesta biti za 135 brucoša.

Upravo je arhitektura kao trećepozicionirana u kategoriji prvih izbora budućih studenata ovogodišnje iznenađenje nakon kojeg slijedi studij logopedije za koji već godinama vlada veliki interes učenika. No upravo na tom studiju, koji je između ostalog i nužan na tržištu rada, vladat će prava selekcija kandidata jer će se za jedno upisno mjesto boriti čak šestero maturanata. Naime, na logopediji ima 50 upisnih mjesta, a već je sada 320 maturanata taj studij u sustavu označilo kao svoj prioritetni izbor.

Gužva će, već tradicionalno, biti i na jednopredmetnom studiju psihologije na zagrebačkom Filozofskom fakultetu na kojem će se za jedno mjesto boriti troje maturanata. Takva upisna filozofija i više je nego poražavajuća jer čak 266 učenika samo u ovoj generaciji taj studij vidi kao svoj prvi izbor, a mjesta ima samo za njih 84. Premalo, ako se u obzir uzme samo posljednja školska godina koja je, sudeći po problemima učenika u školama, svjedočila o tome da postoji silna potreba upravo za tim stručnjacima. I nije samo do posljednje školske godine, jer politika sustavno koristi mantru nedostatka upravo takvih stručnjaka na tržištu rada, no konkretne poteze ne čini. Štoviše, prepušta da se po troje učenika, kao što će to biti ove godine, bori za jedno upisno mjesto na studiju psihologije, iako ih znatno više zanima upravo to područje.

Gužva će vladati i na zagrebačkoj stomatologiji jer je studij dentalne medicine kao svoj prvi izbor istaknuo 261 maturant, a mjesta ima samo za njih 90. Uzme li se u obzir samo prošlogodišnja statistika, Stomatološki fakultet lani su upisali učenici čija je prosječna ocjena na kraju srednje škole bila 4,79, no taj prosjek nije pratio jednaki uspjeh na ispitima državne mature jer su stomatologiju upisivali učenici koji su na njima ostvarili prosjek 3,65. Među ovogodišnjim maturantima njih je 46 koji više od svega žele u vojne pilote iako će priliku za to dobiti tek 17 najboljih. Ove godine među mladima postoji i veliki interes za stručni studij radiološke tehnologije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu gdje će se za jedno upisno mjesto boriti gotovo troje učenika. Gotovo jednaka konkurencija bit će i na studiju dizajna na zagrebačkom Arhitektonskom fakultetu na kojem će se 90 maturanata boriti za 32 upisna mjesta.