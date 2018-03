Djevojka (19) kroz suze poručila: 'Borite se za svoje živote...'

U samo šest minuta sedamnaestoro naših prijatelja zauvijek nam je oduzeto, petnaestoro je ozlijeđeno i zbog toga je ama bas svakome u našoj zajednici u Douglasu zauvijek promijenjen život. Svatko tko je ikad imao doticaja s oružanim nasiljem razumjet će kako se osjećamo – poručila je s govornice srednjoškolka Emma Gonzalez pred stotinama tisuća ljudi okupljenih u subotu u "Maršu za naše živote" u Washingtonu.

Taj su marš organizirali učenici srednje škole Marjory Stoneman Douglas u Parklandu na Floridi, u kojoj je 14. veljače ubojica Nikolas Cruz u svom luđačkom pohodu oduzeo 17 života u samo 6 minuta i 20 sekundi. Upravo je toliko vremena 19.-godišnja Gonzalez provela u šutnji za mikrofonom, odajući počast nevinim žrtvama, a potom je kroz suze progovorila: "Borite se za svoje živote, prije negoli to postane posao nekog drugog."

Uz nju su na pozornici bile kolege iz školskih klupa, srednjoškolci iz napadnute škole, s kojima je utemeljila pokret "Never Again" (Nikad vise), žestoko se boreći za kontrolu oružja i osuđujući Nacionalnu udrugu za oružje i sve političare koji od njih primaju donacije. I slavne osobe su došle podržati srednjoškolce, nove heroje Amerike, tako da su u Washington na maršu sudjelovali George i Amal Clooney, Lady Gaga, Lin-Manuel Miranda, čak su se pojavili Kim Kardashian i Kanye West, a između govora učenika na pozornici su se izmjenjivale pjevačice Miley Cyrus, Ariana Grande i Jennifer Hudson. Oko Capitola preko Avenije Pennsylvania do Bijele kuće pretpostavlja se da se okupilo više prosvjednika negoli ljudi na inauguraciji predsjednika Trumpa (brojka se vrti oko 600.000 ljudi). A on se, pak, oglasio preko Twittera iz svoje golf oaze Mar-a-Lago na Floridi, ali samo da izjavi žaljenje predsjedniku Emmanuelu Macronu zbog terorističkog napada u Francuskoj.

"Pozdravljamo mnoge hrabre mlade Amerikance koji su se danas pozvali na Prvi amandman Ustava. Zaštita naše djece je pri vrhu prioriteta američkog predsjednika, koji je urgirao i pred Kongresom, da se napišu i provedu nove zakonske odredbe. Ministarstvo pravosuđa je međutim počelo preispitivati predsjednikovu odluku da se zabrane sve naprave koje mogu legalno oružje pretvoriti u strojnice" – priopćila je Lindsay Walters, predstavnica za tisak Bijele kuće.

U subotu je preko 800 protesta protiv oružja održano diljem Amerike, a američki državljani prosvjedovali su i u Japanu, Berlinu, Londonu i Australiji. Marširali su čak i oni koji podržavaju naoružanje: u Salt Lake Cityju prosvjednici su nosili zastave i pištolje, kao i natpis "Što možemo napraviti da zaustavimo masovno ubijanje? Pucati zauzvrat", a u Bostonu su se dvije strane zamalo sukobile, tako da je morala intervenirati policija.

Među prosvjednicima bio je i gradonačelnik Bill de Blasio, vrlo ponosan sto se u njegovom New Yorku okupilo 175.000 ljudi u maršu, koji je počeo na 72. ulici na zapadnoj strani Central Parka i nastavio se preko Columbus Circlea Šestom avenijom do 43. ulice na Times Squareu. "Mora se znati kada revolucija počinje. Borba za našu demokraciju ne odvija se u hodnicima u Washingtonu, nego se događa na ulicama našeg grada – rekao je gradonačelnik de Blasio.

U New Yorku se na prosvjedu pojavilo dosta obitelji s djecom, a od poznatih lica najviše je pažnje plijenio glazbenik Paul McCartney u majici s natpisom "We can end gun violence" (Možemo zaustaviti oružano nasilje). Jedan od mojih najboljih prijatelja ubijen je iz pištolja nedaleko od mjesta gdje protestiramo, tako da je ovaj marš za mene iznimno emotivan i važan – rekao je bivši Beatles McCartney, misleći na glazbenika Johna Lennona, ubijenog 1980. pred zgradom Dakota na Upper West Sideu.

