Maloljetnica mislila da ide raditi u restoran u Austriji pa skoro završila kao žrtva trgovine ljudima

Na Županijskom sudu u Zadru podignuta je kaznena prijava protiv 57-godišnjeg B.B., državljanina Hrvatske i BiH kojom ga se tereti za bludne radnje i trgovinu ljudima. Naime, sumnjiči ga se da je zaveo, obmanuo, pokušao silovati i natjerati na prostituciju 16-godišnju djevojku iz BiH.

Djevojci je obećao dobro plaćeni posao u njegovom restoranu u Austriji, ali se ispostavilo da s njom ima druge namjere. Nagovarao ju je mjesec dana, izravno i preko njezinih prijatelja, a poznavao je i njezinu obitelji. Govorio joj je da će u Austriji, gdje on živi, bolje zarađivati nego kod kuće u Bosni i Hercegovini, ili Hrvatskoj, da će raditi u njegovu restoranu, gdje radi i njegova kćer, piše Slobodna Dalmacija.

Ujutro 16. srpnja došao po nju svojim crnim Mercedesom ispred roditeljske kuće. Čim su prešli granicu Hrvatske rekao joj je da mu preda svoju putovnicu i novac, oko sto eura.

Trebali su krenuti prema austrijskoj granici, ali joj je rekao da najprije mora do Karlovca obaviti neki zaostali posao. Nakon toga rekao joj je da mora do Vira kako bi pogledao neko zemljište koje misli kupiti.

Kada su stigli u apartman na Viru počeo joj je govoriti da on u Austriji zapravo nema restoran nego neku birtiju, da ona tamo neće lomiti leđa, nego da će dobro zarađivati, ali na drugi način. Da će biti "dama". Ona se na to pobunila te mu je rekla da ne želi ići u Austriju nego se hoće vratiti kući. Zatvorila se u svoju sobu, ali nije znala da soba nema ključ. Kad je ušla, shvatila je da je on zaključava izvana.

U noći oko dva sata ušao je u njezinu sobu, sjeo na njezin krevet i počeo ju dirati po nogama, struku, bokovima...

Pitao ju je: "Jesi li se već seksala? Mlada si, zgodna, vrijeme ti je. Zašto nećeš?" Na to je ona počela vikati, a vrisku je u jednom trenutku čula žena u susjedstvu koja je otrčala do ulaza u apartman i počela lupati na vrata. Muškarac je otvorio vrata, a djevojka se nekako uspjela provući i pobjeći.

Nakon što je ispitan, određen mu je istražni zatvor zbog mogućnosti od bijega. Za djelo koje mu se stavlja na teret zapriječena kazna je od tri do 15 godina.