Malenica: Može se zaključiti da neće biti velikih promjena vezano uz izborne jedinice

Ustavni sud ukinuo je Zakon o izbornim jedinicama, a ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica ističe kako će se intenzivirati promišljanja i rad na prijedlogu novog izbornog zakonodavstva, vezano uz izborne jedinice. "Imamo važeći zakon koji je danas ukinut, na snazi je bio od 1999. Pitanje broja izbornih jedinica i veličine, to se ne može izvući iz rukava i reći koliko će ih biti", naveo je ministar u emisiji "Otvoreno" HRT-a i dodao kako se unutar HDZ-a razmišljalo o nekoliko modela koji su bili prisutni u javnosti proteklih mjeseci.

"Ta dva modela s razmjernim brojem zastupnika, ovisno o veličini izbornih jedinica te model profesora Pokosa s instituta Ivo Pilar, to su modeli koje smo ozbiljnije uzeli u razmatranje", pojašnjava.

SDP je prošle godine u saborsku proceduru uputio svoj prijedlog u kojem ima manje od deset izbornih jedinica. Predsjednik Savjeta za politički sustav i demokraciju SDP-a Vojko Obersnel istaknuo je kako biračko pravo ne vrijedi kao u svim izbornim jedinicama.

"Nakon završenog popisa stanovništva, potpuno je jasno da se nastavio trend koji traje već dva, tri izborna ciklusa. To je da biračko pravo ne vrijedi kao u svim izbornim jedinicama. Mi smo predložili i izmjenu Zakona o izbornim jedinicama kao i izmjenu Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor", rekao je Obersnel i istaknuo kako im je bitno da broj građana odgovara broju zastupnika koji se bira.

"Predlažemo šest umjesto dosadašnjih deset izbornih jedinica. S različitim brojem mandata, od primjerice 29 zastupnika u šestoj izbornoj jedinici, 28 primjerice u Zagrebu pa recimo 20 u središnjoj Hrvatskoj te 18 u zapadnoj Hrvatskoj. Ovo bi osiguralo jednakost biračkog prava. Konačno će izborne jedinice biti usklađene s teritorijalnim ustrojem RH", kaže.

Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, spomenuo je dopisno elektronsko glasovanje i istaknuo kako je sve više ljudi u inozemstvu. "Oni su 'glasali nogama' rekli su da u ovom sistemu više ne žele sudjelovati te su otišli van", navodi.

Govoreći o 11. i 12. izbornoj jedinici, koje su slične po broju birača, istaknuo je da se u jedinici za nacionalne manjine bira osam zastupnika, a u jedinici za dijasporu se biraju njih tri.

"Ova je Vlada prva vlada u povijesti koja je većinu u startu napravila s nacionalnim manjinama. Nemamo ništa protiv nacionalnih manjina, to je bogatstvo Hrvatske i to treba njegovati. Ali je broj vrlo velik, neke bi se stvari morale ograničiti. Da ne mogu nacionalne manjine odlučivati o proračunu, to je taj nesrazmjer o kojemu govori Ustavni sud", smatra Radić.

Robert Jankovics, potpredsjednik saborskog Kluba nacionalnih manjina, istaknuo je kako je tema izmjena Zakona o izborima i izbornim jedinicama bila redovita na koalicijskim sastancima.

"Postoje dva temeljna načina za promjene. Ili ćete mijenjati granice izbornih jedinica ili ćete mijenjati broj mandata koji se bira u pojedinoj izbornoj jedinici", navodi.

Čini mu se kako je najveći problem oko registra birača: "Pokušano je regulirati na način da se odjave ljudi koji ne žive tamo, pa je upravo Ustavni sud poništio odluku kojom se odjavio neki čovjek. MUP ga je odjavio, da bi takvu odluku na prijavu Ustavni sud ukinuo. Postavlja se pitanje temeljem čega će registar birača biti usklađen sa stvarnim stanjem, ako je upravo Ustavni sud bio taj koji je jednu takvu odluku ukinuo".

"Čitav proces, ako idemo u proces prekrajanja, nije lagan. Prijedlog profesora Pokosa je prijedlog koji je spreman za razmatranje. Sve to nije lako, potreban je širok konsenzus. Imamo postojeći sustav gdje bi bez promjene granica izbornih jedinice te uz razmjerni broj zastupnika koji bi se birao, zadržao takve izborne jedinice. Naravno, moramo voditi računa o jednakosti biračkog prava. Treba uzeti u obzir registar birača, a ne popis stanovništva", kaže ministar Malenica.

"Predstoji razdoblje u kojem će se tema aktualizirati. Može se zaključiti da neće biti velikih promjena vezano uz izborne jedinice", zaključio je.