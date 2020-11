Majka preminulog 18-godišnjaka iz Virovitice: 'Tek na groblju sam shvatila da je gotovo'

Vijest o smrti 18-godišnjeg Domagoja iz Virovitice, koji je stradao jer se našao "u krivo vrijeme na krivom mjestu", šokirala je Hrvatsku. To je samo posljednji u nizu krvavih obračuna mladića iz dviju skupina koje ni policija ni gradske vlasti u Virovitici i Slatini godinama ne mogu riješiti, pišu Vijesti.hr.

- Očekuješ svaku večer da će nazvati da dođem po njega, očekuješ korake njegove. Nije bilo ni spavanja ni jela ni ništa. Pripreme za sahranu, sve dok nisam došla na groblje, vidjela lijes i shvatila što je. Da je to to, da je gotovo - kaže majka preminulog Domagoja, Maja Radić Kajzer.

On je žrtva još jednog u nizu krvavih sukoba između starosjedilačke mladeži i one doseljenih Hrvatska s Kosova.

- Subota, pripremao se za izlazak, sve je normalno bilo i veseo je bio. I ranije su se svi spremali pošto sve do ponoći radi. Da bi otišli oko 19... - govori majka.

Domagoj je otišao s prijateljima u jedan od dva narodnjačka kluba u središtu Virovitice. U istom klubu te posljednje listopadske subote našlo se i društvo njegovih vršnjaka iz obližnjeg mjesta Đulovac, koje je kao i Voćin uz još brojna bilogorska sela naseljen Hrvatima iz kosovske Letnice. Oko ponoći je došlo do sukoba između grupe Virovitičana i Đulovćana. Navodno su domaći mladići u klubu počeli vrijeđati mladića i djevojku iz Đulovca, nazivajući ih pogrdnim imenima. Sukob dvojice mladića nakon zatvaranja kluba u ponoć, nastavio se vani.

- Kad smo otišli pitati na policiju rekli su da se on našao na krivom mjestu u krivo vrijeme. Počeli su se svi sakupljati vani da vide što se dešava i Domagoj kakav je bio morao je i on ići vidjeti. Onda mu je pobjegao ovaj što ga je vrijeđao i u nekom naletu je lupio Domagoja. Da je šaka i lakat bio u pitanju. To je ono što smo čuli od policije - kaže majka preminulog Domagoja.

23-godišnji Antun Đonović boksački je nokautirao Domagoja koji je pao na pločnik i udario glavom i ostao ležati bez svijesti.

- Oko 1, pola 2 su me zvali. Njegovi kolege i kolegice pitati je li Domagoj dobro. Ujutro te probude i pitaju nit znaš gdje, šta kako. Niti išta znam. Onda sam nazvala kolegu koji je izašao s njim da bi mi rekli da je on u nesvijesti i da je na hitnoj - kaže majka Maja Radić Kajzer.

Maja je otišla u virovitičku bolnicu na hitni prijem. Doznala je da Domagoj ima tešku ozljedu glave i da će ga prevesti na operaciju u Kliničku bolnicu u Osijeku. Operiran je, nije dolazio svijesti, ne reagira na podražaje. Majka je iz dana u dan živjela samo za pozive iz bolnice. Ovaj događaj potresao je Viroviticu. Nešto takvo se ne pamti. I majka preminulog Domagoja, ali i gradonačelnik Kirin prst upiru prema policiji.

- Jedino da se u vrijeme zatvaranja klubova njih par šeće tamo. A ne da love onog djedicu koji je išao sebi po pivo u dućan pa da ga kazne što nema osobnu ili je li netko prešao gdje nije zebra - ističe majka.

- Policija mora maksimalno iskoristiti zakonske ovlasti represivnim načinom prema onima koji su ponavljači kaznenih dijela. Oni koji učestalo krše zakon moraju biti najstrože kažnjeni. Time šaljemo poruku drugim zlostavljačima ili nasilnicima - dodaje gradonačelnik Virovitice.

Socijalna radnica iz Garešnice Andreja Mihatović za temu diplomskog rada odabrala je integraciju kosovskih Hrvata u mjestu Đulovac. Jedinstven je to znanstveni materijal koji može dati odgovor na pitanje gdje su korijeni ovih sukoba.

"Glavni problemi na koje su nailazili kosovski Hrvati po dolasku u Đulovac su jezična barijera i getoizacija. Jezična barijera bila je glavni problem ulaska odraslih na tržište rada, zbog čega je bila velika nezaposlenost, mladima je otežavala adaptaciju u škole, a bila je onemogućena komunikacija s lokalnim stanovništvom", ističe socijalna radnica Andreja Mihatović.