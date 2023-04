Majka dječaka (5) koji je umro nakon što je primio zaraženu krv: 'Uzeli su mi dijete iz ruku'

Petogodišnji dječak preminuo je u Klinici za dječje bolesti Zagreb 2018. godine nakon što je dobio krvni pripravak zaražen bakterijom Escherichia coli, stoji u zapisniku Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku. Zapisnik je sastavljen nakon obdukcije preminulog dječaka koji se liječio od metastatskog meduloblastoma, jedne vrste tumora mozga.

Majka djeteta nije htjela komentirati nepravomoćnu presudu u kojem stoji da obitelji mora biti isplaćeno milijun kuna. Samo je kratko rekla da ti novci ne mogu vratiti njezinog sina i da ne postoji nikakvo zadovoljstvo presuđenim. "Uzeli su mi dijete iz ruku, nema tu nikakvog zadovoljstva. Nema tih novaca koji mogu ublažiti moju bol", rekla je majka za Danas.hr.

Njezin petogodišnji sin je u Klinici za dječje bolesti Zagreb preminuo u ožujku 2018. U bolnici se liječio zbog jedne vrste tumora na mozgu, točnije metastatskog medulblastoma, a nakon što je primio pripravak došlo je do naglog pogoršanja stanja. Preminuo je zbog septičkog šoka nakon infekcije. Krvni pripravak koji je dobio bio je jedan od terapijskih postupaka.

"Najteži su mi blagdani, a pogotovo ovi uskrsni. Najteži period mi je to. On je preminuo na Cvjetnicu. A sada ta nepravomoćna presuda. Koliko god smo je očekivali, sad kad je tu još mi je teže. Taman sam donekle našla mir uz Boga, a sad su me vratili na početak. Otvaraju se nanovo rane koje nikad nisu ni zacijelile niti će. Ne daj Bože nikome", kazala je te dodala da će komentirati presudu tek kad budu pravomoćna. Tužba je podnesena u lipnju 2018.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu iz Zagreba mora platiti obitelji dječaka odštetu koja mu je dosuđena u iznosu od milijun kuna ili oko 138.000 eura. Moraju podmiriti i oko 300.000 kuna (oko 40.000 eura) troškova postupka. Na odštetu se obračunavaju kamate od lipnja 2018.godine.

Zavod se može žaliti na nepravomoćnu presudu, a ukoliko presuda postane pravomoćna, odšteta s kamatama mogla bi iznositi više od 1,5 milijuna kuna. RTL Danas kontaktirao je Zavod za transfuzijsku medicinu, no zasad nemaju komentara na navedeni slučaj.

Sud je u utorak utvrdio kako je do kontaminacije krvnog pripravka bakterijom Escherichia coli došlo kod Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu te da je on već kontaminirani krvni pripravak izdao Kliničkoj bolnici Zagreb. U pogledu tih činjenica suglasni su vještaci dr. sc. Davor Mayer i doc. dr. sc. Jasna Mesarić s vještacima referentnima Medicinskog fakulteta u Splitu doc. dr. sc. Dejanom Bogdanović i prof. dr. sc. Marijom Definis, a to proizlazi i iz stručnog mišljenja Ministarstva zdravstva, piše Danica.hr.

"Iz ovoga sud je donio zaključak kako između transfuzije konkretnog krvnog pripravka i smrti dječaka starog pet i pol godina postoji s medicinskog jasna i neposredna uzročno-posljedična veza, tj. da je upravo primitak krvnog pripravka kontaminiran bakterijom Escherichia coli kod dječaka uzrokovao sepsu, iz čega je proizašao septički šok koji je doveo do višestrukog zatajivanja organa te, u konačnici, do smrti", zaključio je sud. Obitelji je dosuđena odšteta od milijun kuna ili 138.000 eura koju je dužan isplatiti Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu iz Zagreba. Zavod će podmiriti i troškove suđenja. Presuda je i dalje nepravomoćna, pa se očekuje da će Zavod na nju uložiti žalbu.

