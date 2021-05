Kurz predstavio pravila koja stupaju 19. svibnja na snagu

Ovo je veselje za sve nas“ i „turbo za gospodarstvo“, naravno uz povećane sigurnosne mjere, rekao je austrijski kancelar Sebastian Kurz u obraćanju naciji na konferenciji za medije u sjedištu austrijske vlade u Beču, na kojoj je zajedno s potkancelarom Wernerom Koglerom, ministrom zdravlja Wolfgangom Mücksteinom i ministricom turizma Elisabeth Köstinger potvrdio da se Austrija, kao što je već prethodno najavljeno, 19. svibnja ponovno „otključava“. Svi govornici su istaknuli kako je to omogućio pozitivan razvoj epidemiološke situacije u zemlji posljednjih dana i tjedana. Potkrijepili su to podacima kako je danas, prvi put nakon sedam mjeseci broj novozaraženih u Austriji bio manji od 1000, sedmodnevna incidencija ispod 100, a broj pacijenata u jedinicama intenzivne njege ispod 400.

„Ukupno gledano još smo dobro prošli kroz treći val“, ustvrdio je austrijski kancelar dodavši: „S današnjim ponedjeljkom imamo dobrih 2,6 milijuna ljudi koji su prvi put cijepljeni i stoga ćemo i dalje provoditi regionalni princip, kada se radi o o borbi protiv pandemije“. Kurz je napomenuo kako su aktualne brojke zaraze i aktualna situacija „dobra baza za otvaranje“ Austrije.

„Od 19. svibnja će sve ponovno biti moguće, od nogometne utakmice do limene glazbe“, dodao je. Istaknuo je kako se toga dana „otvara cijela Austrija i sve branše i područja, od ugostiteljstva i turizma do kulture i sporta, i to uz stroge sigurnosne koncepte“.

Kurz je rekao da je baza koncepta otvaranja odredba o tri statusa: cijepljen-ozdravljen ili svježe negativno testiran, i da će ona biti obvezna „ulaznica“ u restorane, kafiće, hotele te za kulturne i sportske priredbe. Kancelar je izrazio žaljenje da vlada u dogovoru s pokrajinskim čelnicima još do daljnjega „pod ključem“ mora ostaviti velike priredbe kao što su vjenčanja, proslave u udrugama i društvima te obiteljska slavlja. Dodao je kako je to iz sigurnosnih razloga, jer je utvrđeno da su upravo navedena velika okupljanja „super širitelji korona zaraze“.

„Plan je najkasnije s 1. srpnjem omogućiti i vjenčanja, proslave i sve ostalo gdje se slavi i gdje su intenzivni kontakti“, najavio je kancelar, zamolivši Austrijanci za razumijevanje. Istakao je kako će tada već biti lakše jer će do kraja lipnja biti procijepljeno znatno više stanovništva.

„Sretni smo i zadovoljni da će život u Austriji za devet dana ponovno postati šarolikiji. Ali i siguran. No, unatoč toga i dalje treba biti oprezan i paziti da ne zabrljamo“, rekao je potkancelar Kogler, apelirajući na samoodgovornost Austrijanaca. Potom je pobrojao sve mjere koje vrijede od 19. svibnja na području umjetnosti, kulture i sporta, za koje je zadužen kao ministar.

Ministar zdravlja Mückstein je između ostalog naglasio kako se od 19. svibnja ukida „policijski sat“ u zemlji, a kod privatnih okupljanja između 20 sati navečer i 5 ujutro dozvoljeno je susretanje najviše četiri odrasle osobe i šestero djece iz različitih domaćinstava. Vezano uz cijepljenje naglasio je da će svi koji to žele moći se cijepiti do kraja lipnja.

„Cijepljenje prvom dozom cjepiva protiv koronavirusa oslobađa cijepljenu osobu na tri mjeseca od obveznog testiranja, druga doza cjepiva na šest mjeseci, a osobe koje su preboljele COVID-19 i u međuvremenu su cijepljene na devet mjeseci, računajući od dana kada su primile cjepivo. Kao dokaz treba predočiti „zelenu putovnicu“ ili knjižicu o cijepljenju. Ozdravljene osobe su inače šest mjeseci oslobođene obveznog testiranja, a kao dokaz vrijedi liječnička potvrda ili serološki test na antitijela, pojasnio je ministar zdravlja dodavši:

„PCR test vrijedi 72 sata, antigen test 48 sati, a PCR samotestiranje „grgljanjem“ uz digitalnu identifikaciju i QR kod 24 sata“.

Napomenuo je kako je i nadalje vrijedi obveza nošenja FFP2 maske i držanje fizičkog razmaka od dva metra u zatvorenim prostorima. Također je kratko izvijestio da će od 19. svibnja ulazak u Austriju biti potrebna potvrda o cijepljenju (vrijedi 22 dana od primljene prve doze cjepiva), ozdravljenju ili testiranju, a 10-dnevna samoizolacija biti će ukinuta za putnike iz zemalja s niskom incidencijom. Za razliku od onih s visokim vrijednostima zaraženih na 100.000 stanovnika koji će uz „zelenu putovnicu“ morati i u obveznu karantenu, iz koje će moći izaći nakon pet dana samoizolacije predočenjem negativnog korona testa. Napomenuo je kako će najstroži granični režim vrijedit za putnike iz područja tzv. promijenjenih virusa poput Indije, Brazila i Južne Afrike. Sve pojedinosti, kako je istakao ministar zdravlja, sljedećih će dana obznaniti austrijski MUP, koji je nadležan za granične kontrole.

„Novo je da je dozvoljeno i moguće ubuduće napraviti i test na licu mjesta pri ulasku u sportske objekte, restorane, hotele, tzv. Point-of-Sale-Test, koji isključivo vrijede samo jednokratno, za navedeni ulazak“, rekla je ministrica turizma Köstinger. Istaknula je kako je najavljeno otvaranje potvrda da su dosadašnje mjere „bile učinkovite“. Potom je pobrojala pravila koja će vrijediti od druge srijede, vezana uz ugostiteljstvo i turizam.

U nastavku možete pročitati o pravilima koje su predstavili kancelar i nadležni ministri, vezana uz opće „otključavanje“ Austrije 19. svibnja na svim područjima, od ugostiteljstva i turizma do kulture i sporta.

Prvo i najvažnije je da je „ulaznica“ za sva navedena područja potvrda o cijepljenju, ozdravljenju ili negativan korona test. Propisana je i obvezna registracija svih gostiju (ime i prezime, broj telefona i E-Mail adresa) u ugostiteljskim objektima i prenoćištima, te posjetitelja kulturnih i sportskih priredbi uključujući rekreativne i zabavne za osobe koje se zadrže više od 15 minuta u dotičnim objektima.

Na otvorenom je obvezno držati fizički razmak od dva metra prema osobama koje nisu iz istog domaćinstva, a u zatvorenim i obveznu FFP2 masku. U javnim sredstvima prijevoza obvezna je FFP2 maska i držanje razmaka od dva metra, osim u gužvama kada je to nemoguće.

Svi ugostiteljski lokali, pa tako i oni u hotelima radit će skraćeno do 22 sata navečer, kako na terasama tako i u zatvorenom prostoru. Broj gostiju za stolom na otvorenom ograničen je na najviše 10 odraslih osoba i 10 maloljetne djece iz različitih domaćinstava, a u zatvorenom na 4 odrasle osobe i maloljetnu djecu. Maske za stolom nisu obvezne osim kod kretanja lokalom.

Ograničen je i broj osoba kod privatnih okupljanja između 20 sati navečer i 5 sati ujutro na 4 odrasle osobe i šestero maloljetne djece iz različitih domaćinstava.

Što se tiče kulturnih i sportskih priredbi u zatvorenom je dozvoljeno najviše 50 postotna popunjenost kapaciteta ili nazočnost najviše 1.500 osoba, a na otvorenom 3.000. Na svim navedenim priredbama moraju biti točno označena sjedeća mjesta, ostavljajući između dva uvijek jedno prazno. Posjetitelji se moraju prethodno obvezno registrirati, predočiti na ulazu negativan korona test ili potvrdu o cijepljenju odnosno antitijelima ako su preboljeli zarazu, te nositi FFP2 masku.

Za sve sportske priredbe kako u zatvorenom tako i na otvorenom svakoj osobi na raspolaganju mora biti najmanje 20 kvadratnih metara prostora. Isto vrijedi i za fitness centre. Jedino frizeri i CO moraju svakom svojem korisniku usluge osigurati „samo“ 10 kvadratnih metara raspoloživog prostora.

U hotelima je također potrebno osigurati 20 kvadratnih metara prostora po gostu, a između skupina ljudi obvezno je držati razmak od dva metra. Svaki gost pri dolasku u hotel mora predočiti negativni korona test. U zajedničkim hotelskim prostorijama obvezno je nošenje FFP2 maske.

Na radnim mjestima obvezno je držati razmak od dva metra ukoliko ne postoje pleksiglass pregrade, a u slučaju većeg broja ljudi i FFP2 maska, te obvezno testiranje.

A kad smo kod testiranja školarci su obvezni se testirati tri puta tjedno. Kako je izvijestio ministar zdravlja „školski“ korona testovi će vrijediti i kao „ulaznica“ za ugostiteljske objekte, hotele, kulturu i sport.

Ono što je za školarce posebno važno je da se dva dana prije općeg „otključavanja“ Austrije, dakle 17. svibnja ponovno u austrijske škole vraća „nastava po starom“ tj. bez smjena i podijeljenih razreda.