Snimio što ga je zateklo nakon nekoliko dana u novogradnji od 3400 eura i šokirao mnoge: 'Treba ih zabraniti doživotno'

Kada kupujete stan u novogradnji, pogotovo u zgradi s ravnim krovom koji ujedno služi kao terasa, očekujete barem osnovnu konstrukcijsku pouzdanost. No upravo suprotno doživio je autor posta na Redditu, koji je svoj novi dom platio 3400 eura po kvadratu. Već s prvim ozbiljnim oborinama iznad prozora mu se pojavila velika mrlja od vode, točno ispod slivnika terase. Time je započela, kako kaže, “avantura” s vlagom, improviziranim popravcima i majstorima koje više ne smatra nimalo pouzdanim.

Investitor je odmah poslao izvođača hidroizolacije. Ovaj je skinuo nekoliko pločica na rubu terase i po spoju sa zidom povukao debelu liniju bijele mase koja izgleda poput silikona. Stan ispod je zakrpan, sve je nekoliko dana djelovalo suho, no sljedeća kiša ponovno je pokazala da problem nije nestao, mrlja se vratila na istom mjestu. Fotografije koje je korisnik objavio prikazuju sve što bi novogradnja trebala sakriti, a ne isticati. Siva fasada i moderna terasa u “urban villa” estetici djeluju uredno, ali po rubu terase vidi se neuredno nanesena bijela traka koja se već mjestimično žuti. Slivnik se nalazi u najnižoj točki, ali voda se ipak razlijeva po fugama i ide prema zidu. Najdramatičnija je treća fotografija: unutarnji kut sobe u kojem se zid i strop ljušte od vlage, a tamna mrlja točno odgovara spoju terase i fasade.

Reddit se brzo zapalio komentarima, jedan od najviše podržanih tvrdi da je majstor “doslovno iscijedio silikon samo da ga se riješi, znajući da to neće ništa riješiti”. Drugi objašnjava da bi, da ispod pločica postoji kvalitetna hidroizolacija, zid jednostavno ostao suh.

Najčešće ponavljana dijagnoza glasi da je hidroizolacija izvedena pogrešno ili nikako. Kritična mjesta kod ravnih krovova su spoj poda i zida te zona oko slivnika. Ako se hidroizolacija ne podigne dovoljno visoko po zidu, cigla povuče vodu i ona završava u stropu stana ispod. Nekoliko iskusnih majstora opisalo je tipičan scenarij: napravi se estrih, stavi parna brana, ali keramičar koji dolazi zadnji često preskoči završnu hidroizolaciju, onu koja zapravo sprečava prodor vode. Jedino pravo rješenje, pišu, jest razbiti barem dio terase, ispraviti pad, nanijeti novu hidroizolaciju u više slojeva i ponovno položiti keramiku, s brtvenim trakama u svim kutovima i elastičnim manžetama oko odvoda.

Kad je autor objave otkrio cijenu od 3400 eura po četvornome metru, korisnici su postali još oštriji. “Za te pare ovakav fuš? Treba uvesti doživotnu zabranu bavljenja građevinom”, napisao je jedan. Drugi rezimira: “Danas se svatko bavi građevinom, a nitko ne zna posao.” Rasprava se zatim prelila na opću kvalitetu hrvatskih novogradnji. Korisnici su redali vlastita iskustva: curenja podnog grijanja nakon nekoliko tjedana, fasade koje otpadaju nakon prve zime, krovovi koji prokišnjavaju još prije tehničkog pregleda. Često se ponavlja isti obrazac: kombinacija investitorske pohlepe, brzine gradnje i nedostatka stručne kontrole. Jedan radnik s gradilišta napisao je da su glavni problemi “brzina i neznanje”, a njihova kombinacija “recept za katastrofu”.

U pozadini cijele priče stoji trend gradnje ravnih krovova bez nadstrešnice koji ujedno služe kao terase. Iako su investitorima i do 30 posto jeftiniji od kosih krovova, za stanare mogu predstavljati stalni izvor problema, osobito u klimatskim uvjetima u kojima Hrvatska sve češće bilježi jake pljuskove i kratkotrajne, ali intenzivne oborine. Državni hidrometeorološki zavod već neko vrijeme upozorava na “sve promjenjiviji vodni ciklus”, u kojem se izmjenjuju suše i nagle kiše. U takvim uvjetima i najmanja pogreška u izvedbi postaje vidljiva nakon samo jedne oluje.