Kupci šokirani cijenama trešanja, na Dolcu i do 16 eura: Uzgajivač pojasnio zašto su toliko skupe

Kupiti kilogram trešanja danas sve češće znači posegnuti duboko u džep. Iako je sezona domaćih već krenula, cijene se i dalje penju i do 16 eura na tržnicama. Na zagrebačkom Dolcu kilogram kaštelanskih trešanja prodaje se po toj cijeni, dok domaće iz okolice Zagreba koštaju oko 10 eura. U Rijeci se prodaju za 12, a u Osijeku za 8 eura. To je znatno manje nego u veljači, kad su prve uvozne trešnje stajale čak 35 eura po kilogramu, no i dalje više nego što bi većina građana očekivala za voće.

Zašto su trešnje ove godine toliko skupe, za N1 je objasnio Zlatan Kljaković Gašpić, uzgajivač iz Zagreba i predsjednik udruge ZG Trešnja. Kako kaže, glavni razlog je loš urod koji je posljedica nestabilnog vremena tijekom proljeća. „Cvatnja je ove godine došla ranije zbog klimatskih promjena, ali je baš u tom ključnom razdoblju više od 25 dana bilo hladno, vjetrovito i kišovito. Pčele ne izlijeću kad je ispod 12 stupnjeva ni kada vjetar puše brže od 6 metara u sekundi, a nama su uvjeti bili znatno lošiji“, pojasnio je Kljaković Gašpić.

Uz to, tri hladne noći s mrazom početkom travnja dodatno su pogodile plodove. „Trešnja strada već na -1,5 °C, a kod -2 °C gubici su ozbiljni“, dodao je. Problemi s urodima nisu zaobišli ni druge zemlje. Italija, Španjolska, Grčka i Turska ove godine imaju manjak trešanja. „Talijani nemaju ni za svoje potrebe, Španjolci sve šalju u Njemačku gdje cijene skaču u nebo. Hrvatska je još i dobro prošla jer nas je ciklona iz Skandinavije samo rubno okrznula“, kaže uzgajivač.

Na domaćem tržištu, ističe, cijene ne diktiraju proizvođači. „Mi se prilagođavamo tržištu. Kad su u gradu trešnje bile 20 eura, ja sam ih na plantaži prodavao po 11 ili 12 eura. Danas su kod mene 8 do 10 eura – ali govorimo o krupnoj, vrhunskoj trešnji“, naglašava.

No, industrija uzgoja trešanja u Hrvatskoj se, kako tvrdi, ubrzano smanjuje. „U našoj udruzi prije četiri godine bilo je 23 hektara pod trešnjama, danas ih je tek devet. Od 13 uzgajivača, ostalo nas je šest. Nekad se moglo pristojno zaraditi, danas to više nije posao za obiteljsku egzistenciju“, zaključio je Kljaković Gašpić za N1.