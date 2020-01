Kujundžiću odbrojani dani? 'Od njega je zatraženo da ode'

Afera s kućama, apartmanima i zemljištima postala je preveliki teret za Vladu, pa su Milanu Kujundžiću sinoć sugerirali da sam podnese ostavku, pišu 24 sata.

Navode kako je on to u prvi mah odbio, no i da mu to neće spasiti fotelju.

- Od njega je zatraženo da ode. Razgovara se o načinu njegova odlaska - potvrdio nam je izvrsno upućeni sugovornik.

Kujundžić je zasad odbio sam otići, ali nije isključeno da će ga nagovoriti da podnese ostavku. Inače bi ionako bio smijenjen, pa ministru ostaje izabrati put. On sam je na tiskovnoj konferenciji rekao: Ostavka mi ne pada na pamet!, pišu 24 sata.