PČELARSTVO I POLICIJSKI RAD

Kroz ovaj projekt djeci pokazujemo kako funkcionira zdrava zajednica

Velika Kopanica: Predstavljanje projekta "Bee Order - Model policijske prevencije kroz pčelarstvo"
Ivica Galovic/PIXSELL
Autor
Vedran Balen
15.04.2026.
u 07:14

Policajac Mirko Čorak uz pčelarstvo odgaja nove generacije

U svijetu u kojem se sve češće govori o problemima u ponašanju djece i mladih, rješenje je pronađeno – među pčelama. Upravo njihova organiziranost, radna disciplina i sklad poslužili su kao inspiracija za projekt "Bee Order – Model policijske prevencije kroz pčelarstvo", predstavljen u Osnovnoj školi "Ivan Filipović" u Velikoj Kopanici.

Škola iz košnice

Idejni začetnik projekta, policajac Mirko Čorak, odlučio je spojiti ono što na prvi pogled djeluje nespojivo – policijski rad i pčelarstvo. No, kako sam objašnjava, poveznica je jasna. U pčelinjoj zajednici vlada red, podjela rada i međusobno uvažavanje, bez sukoba i nasilja. Upravo takve vrijednosti želi prenijeti na djecu. – Sve češće primjećujemo rizična ponašanja među djecom i mladima. Policija na to odgovara preventivno, a ovaj projekt nastao je kao pokušaj da djeci kroz konkretan rad pokažemo kako funkcionira zdrava zajednica. U košnici se zna tko što radi, vlada mir i harmonija, i to je model koji želimo preslikati u svakodnevni život – ističe Čorak.

Projekt se ne temelji samo na teoriji. U njegovu središtu nalazi se rad s pčelama, koji zahtijeva strpljenje, odgovornost i predanost. Upravo kroz takav pristup djeca razvijaju radne navike i osjećaj odgovornosti, ali i uče o važnosti zajedništva. Pčelarska sekcija u kopaničkoj školi već godinama pokazuje koliko ovakav pristup može biti uspješan. Kroz nju su prošle stotine učenika, a neki su otišli i korak dalje – osnovali vlastite pčelinjake. Djeca ne uče samo o pčelama već i o radu, strpljenju i nagradi koja dolazi kroz trud, što potvrđuju i brojna priznanja za kvalitetu meda koji proizvode.

Projekt "Bee Order" sada ide i korak dalje. Provodit će se u osam osnovnih škola na području istočnog dijela Brodsko-posavske županije, u suradnji s Pčelarskom udrugom "Zrinski". Osim edukacije, uključivat će i praktične aktivnosti, poput rada u pčelinjaku, prezentacija po školama, pa čak i demonstracije vrcanja meda, ovisno o sezoni. Predsjednik udruge pčelara "Zrinski", Damir Šajnović, ne skriva zadovoljstvo projektom. Naglašava kako je riječ o vrijednoj inicijativi koja može donijeti konkretne promjene u društvu. – U košnici nema nasilja, nema sukoba, svatko zna svoju ulogu. Ako takav način funkcioniranja prenesemo u svakodnevni život, svima će biti lakše. Time ne samo da pomažemo djeci nego i olakšavamo posao policiji – poručuje Šajnović.

Poseban naglasak u projektu stavljen je na iskustveno učenje, koje djeci omogućuje da kroz konkretan rad lakše usvajaju vrijednosti o kojima se govori. Upravo zato će tijekom godine učenici imati priliku sudjelovati u različitim aktivnostima – od upoznavanja s osnovama pčelarstva putem mobilnog apisarija do praktičnog rada u školskom pčelinjaku. Takav pristup, smatraju uključeni u projekt, ostavlja daleko snažniji dojam od klasične nastave jer djeca uče kroz vlastito iskustvo.

Uz praktični dio, projekt uključuje i kreativne aktivnosti. Učenici će izrađivati likovne i literarne radove inspirirane pčelama i njihovim načinom života, a najbolji među njima bit će i nagrađeni. Time se dodatno potiče njihova maštovitost, ali i dublje razumijevanje teme kroz osobni doživljaj.

Zajedništvo na djelu

Planirane su i aktivnosti sadnje medonosnog bilja u školskim dvorištima, čime projekt dobiva i ekološku dimenziju. Djeca će tako učiti o važnosti očuvanja prirode i ulozi pčela u ekosustavu, ali i aktivno sudjelovati u stvaranju boljeg i zdravijeg okruženja. Kroz sve navedeno "Bee Order" gradi most između teorije i prakse, ali i između institucija i zajednice.

Važnost projekta prepoznala je i ravnateljica škole Katja Ilakovac, koja ističe kako "Bee Order" povezuje obrazovni sustav i policiju u zajedničkom cilju. Kroz pčelarstvo, kaže, djeca razvijaju odgovornost, suradnju i društveno prihvatljivo ponašanje, dok istodobno jačaju preventivni programi usmjereni na mlade.

Sličnog je mišljenja i načelnik Općine Velika Kopanica Ivan Meteš, koji vjeruje da će projekt dugoročno unaprijediti kvalitetu života najmlađih. Djeca će, smatra, steći znanja i vještine koje će moći primjenjivati kroz cijelo odrastanje. U konačnici, "Bee Order" nije samo priča o pčelama. To je priča o zajednici, odgovornosti i odgoju novih generacija koje bi, poput pčela, mogle živjeti i raditi u skladu – na dobrobit svih.

Ključne riječi
policija pčele pčelarstvo

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

