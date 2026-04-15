Stadion Kantrida i nizinska pruga riječki su prioriteti

Ključni strateški projekti važni za razvoj Rijeke bili su tema razgovora Ive Rinčić, gradonačelnice Rijeke, i Gordana Jandrokovića, predsjednika Sabora, koji je, kako je sam rekao, prvi put došao u riječku gradsku upravu, a u Rijeku je došao na poziv predsjednika Skupštine Primorsko-goranske županije Marka Borasa Mandića u povodu Dana županije. Na sastanku s njim bili su i saborski zastupnici iz 8. izborne jedinice Josip Ostrogović, Sandra Krpan i Marin Miletić.

Novi vjetar u Rijeci

– Imao sam sastanke s primorsko-goranskim županom Ivicom Lukanovićem i riječkom gradonačelnicom Ivom Rinčić; bili su to sadržajni sastanci, prijateljski i korektni. Možda se radi i o jednom novom vjetru u odnosima nacionalne razine, Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. To bi trebalo biti uobičajeno i normalno, možda do sada nije bilo tako, a nema razloga da to ne ispravimo kako bismo gradili Hrvatsku zajedno bez obzira na pripadnost različitim političkim opcijama. Ako ne radimo za javno dobro, onda je sve besmisleno – komentirao je G. Jandroković susret s političkim vodstvom Grada i Županije.

Jedna od tema razgovora bio je i projekt gradnje novog stadiona Kantrida u Rijeci. – Projekt Kantrida, koji je iznimno bitan ne samo za nogometni klub nego općenito za izgled Rijeke, važan je projekt o kojem smo razgovarali. Po nekoj logici pomoći za izgradnju stadiona u Zagrebu i u Splitu, nadam se da će biti pronađena sredstva da se pomogne i gradu Rijeci, jer Rijeka, nogometni klub, to svojim rezultatima svakako i zaslužuje – poručio je Jandroković. Dodao je su na sastanku razgovarali i o drugim projektima koji bi unaprijedili i uljepšali sam izgled Rijeke uz more, a dotaknuli su se i gradnje nizinske pruge koja bi dodatno ojačala prometnu poziciju najveće hrvatske luke.

– Upoznali smo predsjednika Sabora s nedavnim posjetima premijera Andreja Plenkovića i resornim ministrima s kojima smo razgovarali o konkretnim projektima kao što su Metropolis, Delta i Kantrida. Veseli to što su u delegaciji bili saborski zastupnici izabrani u 8. izbornoj jedinici, a posebno je važno da je riječ o Marinu Miletiću, Josipu Ostrogoviću i Sandri Krpan, koji pripadaju različitim političkim opcijama. Svojim dolaskom pokazali su dobru volju i interes za suradnju. Vjerujem da je ovo još jedan korak u unapređenju suradnje – kazala je Iva Rinčić.

Uz stadion i hoteli

Inače, stadion NK Dinama na Maksimiru u Zagrebu je pred rušenjem; u projektu Maksimir ukupno vrijednom više od 260 milijuna eura novi će stadion imati 35.000 mjesta, a koštat će 175 milijuna eura. Za stadion na Poljudu u Splitu još se pregovara hoće li se rušiti i graditi novi, a novi stadion Kantride u Rijeci projekt je koji je pokrenula prošla gradska vlast, a koji će imati i hotel. Naime, uz novi stadion s više od 12.000 mjesta gradit će se i hotel s oko 200 soba i tri nebodera, svaki po 35 katova. Vrijednost ulaganja je više od 100 milijuna eura i trebao bi biti realiziran do kraja desetljeća. Nedavno je Grad za potrebe gradnje na Kantridi pomicao i granice pomorskog dobra.