Kritično na Bahamima: Tijela poginulih posvuda, zrakoplov opljačkan čim je sletio

Uragan Dorian približio se u četvrtak istočnoj obali Sjedinjenih Država, uz jake vjetrove, bujice kiše i opasnosti od poplava.

Prije nego se opasno približio američkim obalama, Dorian je opustošio otoke Bahama gdje je smrtno stradalo dvadeset osoba, a strahuje se da će broj žrtava porasti, upozorio je ministar zdravstva. Premijer Hubert Minnis je rekao da se radi o "generacijskom razaranju". Ujedinjeni narodi su procijenili u srijedu da oko 70.000 ljudi treba "trenutačnu pomoć".

Prema pisanju BahamaPressa, stanje na terenu je kritično. Jedan od aviona s humanitarnom pomoći sletio je na aerodrom u Abacu i odmah je bio opljačkan, a građani se udružuju u naoružane skupine kako bi spriječili daljnja pljačkanja. Vlada Bahama je naručila oko 200 crnih vreća samo za područje Abace.

Lokalni mediji javljaju da se tijela poginulih nalazile po cijelom području i kako se očekuje da će rasti broj poginulih.

BP BREAKING| We are learning that only one police officer is stationed in Treasure Cay, Abaco.



A plane landed there and was robbed immediately. There are reports of deaths far in excess of what is being reported. pic.twitter.com/erSTW2ZKLR