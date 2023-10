Kreće cijepljenje protiv gripe: Kakvu sezonu očekujemo i kako vrijeme utječe na širenje zaraze?

Pola milijuna cjepiva protiv gripe stiglo je u Hrvatsku, raspoređuju se po županijskim zavodima za javno zdravstvo i do 30. listopada kreće cijepljenje protiv sezonske gripe. U Zagrebu će to biti moguće već od srijede 25. listopada u HZJZ-u u Rockefellerovoj, na punktu gdje se inače cijepi i protiv COVID-19. U tom terminu moguće je doći na cijepljenje bez najave, dok se za ostale termine treba naručiti.

Ovosezonsko cjepivo je četverovalentno inaktivirano, prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Pitali smo epidemiologinju može li se istovremeno cijepiti protiv gripe i protiv COVID-19, kako to preporučuju u SAD-u. - Moguće je cijepiti se istovremeno i protiv gripe i protiv COVID-19, ali može se napraviti pauza između ta dva cijepiva. Mi inače cijepimo i s tri, četiri pa i pet cjepiva odjednom ljude koji moraju na put pa nemaju vremena za dvotjednu pauzu između cjepiva. To je moguće i postoje odobrenja za taj postupak. Načelno savjetujemo pauzu između cjepiva, ako je moguće, čisto iz mjera opreza ukoliko bi došlo do neke nuspojave da se može točno utvrditi od kojeg cjepiva nuspojava dolazi – objašnjava epidemiologinja dr. Iva Pem Novosel, voditeljica Odjela za zoonoze, emergentne bolesti te crijevne zarazne bolesti HZJZ-ove Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti.

Cijepljenje protiv sezonske gripe svake godine kreće u isto vrijeme, budući da se virus gripe u umjerenoj klimi javlja uglavnom u jesenskim i zimskim mjesecima a vrhunac sezone gripe u pravilu je u prosincu i siječnju. Međutim, epidemiolozi su tijekom pandemije uočili neka odstupanja.

- Od COVID-a provodimo testiranje na virus gripe u osoba sa simptomima tijekom cijele godine i sada već treću godinu za redom detektiramo slučajeve gripe već od kolovoza. Tako je bilo i ove godine. Sada samo sporadično, a prije mjesec dana smo na slučajeve gripe nailazili redovito svaki tjedan – doznajemo od epidemiologinje dr. Irene Tabain, voditeljice Odjela za izravnu virološku dijagnostiku HZJZ-ove Službe za mikrobiologiju.

Očekuje se da će sezona gripe 2023./2024. biti slična lanjskoj sezoni, kad smo imali blaži intenzitet epidemije gripe u odnosu na sezone iz perioda prije pandemije COVID-19. Lani je sezona gripe kod nas počela nešto malo ranije, ali još uvijek u očekivanom periodu. Ove godine je na južnoj hemisferi također krenula nešto ranije. Kako bi na vrijeme detektirali početak sezone, epidemiolozi osobe s karakterističnim simptomima testiraju minimalno na gripu, covid i respiratorni sincicijski virus (RSV).

Pitali smo epidemiologinju, utječe li toplo vrijeme na intenzitet epidemije gripe?

- Virusi cirkuliraju tijekom tijekom čitave godine i sama temperatura ne utječe izravno na pojavnost infekcija, već na nju utječe više grupiranje ljudi na otvorenom ili zatvorenom. Naravno, uspješnost prijenosa je značajno veća u zatvorenim prostorima – napominje dr. Tabain.

- Možemo očekivati da će ljudi više boraviti na otvorenom i da bi prijenos trebao biti manje uspješan, ali moguć. Dolaskom hladnijih dana, naravno da se i rizik širenja s oboljelih u napučenim prostorima, povećava – kaže dr. Irena Tabain. Cijepljenje protiv gripe besplatno je za osobe od 65 godina i starije, korisnike domova, kronično bolesne odrasle osobe i djecu, osobe iz bliske okoline – kućni kontakti osoba kojima je zbog zdravstvenog stanja cijepljenje kontraindicirano, zdravstvene radnike i trudnice. Svi koji žele mogu se cijepiti kod svog obiteljskog liječnika ako osobno kupe cjepivo uz recept.

