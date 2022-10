Za jednostavniju usporedbu cijena telekom usluga uvodi se sažetak ugovora

Budući pretplatnici na usluge interneta, telefonije, TV-a i paketa usluga koje nude telekom operatori morat će prije potpisivanja ugovora dobiti i sažetak ugovora. Jednako tako povrat opreme pri raskidu ugovora bit će dodatno propisan.

Te obveze navedene su u novom Zakonu o elektroničkim komunikacijama, a upravo o njima razgovaralo se u ponedjeljak na panelu u sklopu Dana tržišta, u organizaciji HAKOM-a, regulatora telekom tržišta.

Manje je više

Sažetak ugovora sadržavat će, tako, unaprijed definirane kategorije koje operatori moraju ispuniti, a radi se o vrsti usluge, cijeni, opremi, trajanju i uvjetima raskida usluge. Provedbena uredba već postoji, a cilj uvođenja sažetka jest transparentnost ugovaranja usluga. Kako je uvodno objasnila Marina Ljubić Karanović iz HAKOM-a, sažetak ugovora trebao bi korisnicima dati uvid u potencijalni budući ugovor koji bi korisnik sklopio s operatorom, prije svega o cijeni usluge i načinu njezina raskida.

Omogućio bi korisnicima da primjerice skupe sažetke ugovora od svih operatora i na miru ih usporede te naposljetku odluče o tome tko im je najpovoljniji. Sažetak ugovora nema pravni značaj, kazala je M. Ljubić Karanović, no vjeruje da bi korisnicima olakšao odluku i ojačao povjerenje među ugovornim stranama.

– U ovom slučaju vjerujemo da je manje-više, jer iskustvo i praksa pokazuju da korisnici ne čitaju detaljno ugovore, žele informacije odmah, jasne i konkretne. Jer korisnici često od količine informacija previde neke bitne dijelove, a usto i navike korisnika brzo se mijenjaju te je važno pružiti im one najbitnije u standardiziranom obliku. Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa pak ostavljamo na operatorima, hoće li ga nuditi ili ne – dodatno je objasnila M. Ljubić Karanović ističući kako vjeruje da Hrvatska ima vrlo visoku zaštitu korisnika u odnosu na ostale države članice EU, a dokaz je što su neka rješenja i odredbe i uklopljena u EU regulativu.

Na panelu su sudjelovali i predstavnici operatora Senka Erslan iz A1 Hrvatska, Neven Alujević Grgas iz Hrvatskog Telekoma, Iva Dragić iz Optima telekoma te Petra Nakić iz Telemacha Hrvatska. S obzirom na obvezu uvođenja sažetka potvrdili su da su daleko odmakli u implementaciji te da se nadaju da će sažetak pridonijeti boljem korisničkom iskustvu i posljedično manjem broju prigovora.

Jer, kako su kazali, sada će ponude koje korisnici dobiju telefonom ili na njihovim prodajnim mjestima dobiti i na "papiru", što bi korisnicima trebalo dati dodatnu sigurnost i više povjerenja u operatore. Iako sažetak nije potpuna novina, složili su se da je uniformiranost obrasca korak naprijed koji pridonosi većoj transparentnosti. Prigovori korisnika i dalje su prisutni, no u posljednjih desetak godina u dijelu njihove zaštite daleko se odmaklo, a predstavnici operatora slažu se da u usporedbi s EU stoje vrlo visoko upravo u segmentu zaštite i odnosu s korisnicima.

Oprema se mora vratiti

Druga tema koja se tiče korisnika telekom usluga odnosila se na povrat opreme, mahom na modeme za spajanje na internet pri raskidima ugovora. Kako je istaknula Marina Ljubić Karanović, često korisnici nisu svjesni da opremu moraju vratiti operatorima pri raskidu usluga. Ako to ne učine, plaćaju naknadu, a kako tvrdi M. Ljubić Karanović, radi se zapravo o svojevrsnoj ugovornoj kazni jer operatori nemaju uračunatu amortizaciju korištene opreme. Ono što bi se uskoro trebalo dogoditi jest da se ujednače pravila te da se cijena naknade nevraćene opreme umanji za amortizaciju.

Iz HT-a su kazali da rade na tome te da će svu opremu staviti u kategorije, odnosno klastere i godišnje obračunavati amortizaciju. No kako su istaknuli operatori, nije im cilj naplaćivati kazne, nego osvijestiti ljude da je moraju vratiti pri raskidu ugovora. Problemi, kazuju predstavnici operatora, većinom nastaju pri prelasku na novog operatora i promjeni broja. Ono što valja znati, ističu, jest da većina njih omogućuje besplatan povrat opreme poštom te da im je cilj doista da se oprema vrati, bilo da se stavi u funkciju ili propisno zbrine. Kada se pak radi o tome da korisnici koriste vlastitu opremu te koje sve to posljedice povlači, valjalo bi to također ujednačiti i transparentnije odrediti. Sudeći po panelu, HAKOM ima namjeru i dalje ujednačavati korisnička prava i njima se transparentnije baviti.

Osim panela o korisničkim uslugama, na Danu tržišta vrlo se živo i argumentirano raspravljalo o Zemljopisnom pregledu dostupnosti i korištenja mreža, Simetričnoj regulaciji te OTT uslugama.

