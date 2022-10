DONOSIMO DETALJE

Hrvat u mega sporu tuži Facebook zbog krađe ideje! Odvjetnik: 'Tražimo 400 milijuna dolara, imam sve dokaze'

"Kad mi se klijent obratio za pomoć smatrao sam to još jednom tipičnom pričom u kojoj ljudi iz dosade ili zabave traže potencijalne protupravnosti pa tuže velike kompanije nadajući se velikom novcu. Međutim kad sam ga saslušao i kad mi je na stol stavio sve dokaze ozbiljno sam prionuo njegovom slučaju. Ovdje se uistinu radi o drskoj krađi intelektualnog vlasništva. Imamo dovoljno dokaza zbog kojih očekujem pozitivan ishod na sudu", kaže odvjetnik Krešimir Mateković o svom klijentu koji raspolaže dokazima da mu je Facebook ukrao ideju o sustavu donacija na toj društvenoj mreži. "Poslao sam im poštom u Kaliforniju USB i DVD disk s razađenim konceptom, dizajnom i suečeljem. Sve je bilo spremno za uporabu. Htio sam suradnju, a oni mi nikad nisu vratili materijal iako su se na to obvezali, a za koji mjesec su moju ideju implementirali na Facebook i zaradili ogroman novac. Želim da to javnost vidi, objavite sve dokumente koje sam vam dao", kaže Ljubomir Cukrov, inače pomorac iz Solina koji ima i dokaze da je na vrijeme htio patentirati svoju ideju ali naišao je na birokratsku nelogičnost.