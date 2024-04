Kolakušić o suradnji s HDZ-om ili SDP-om: 'To su igre za malu djecu. To se ne može raditi, to je neprihvatljivo'

Čelnik stranke Pravo i pravda Mislav Kolakušić nakon izbora nije se javljao, pa su se već počele spominjati i alternative koje bi mogle stranku predstavljati u Saboru, poput Zlatka Hasanbegovića. Unatoč špekulacijama, on je ovog petka za N1 poručio kako ''problema nema''.

– Čuo sam se danas s Ćipom, s Penavom, čut ću se i s Marijom Radićem. Problema nema, dogovorili smo koaliciju. Ranije smo pristali na koaliciju kako bi se stvorila velika suverenistička opcija. Grmoji sam ranije rekao da ono što oni pričaju nema veze s realnošću. Rekao sam da i dalje tražim jedno prolazno mjesto, a da ćemo osvojiti minimalno deset mandata više. Idemo zajedno, rekao sam, nemojmo rasipati glasove. Ipak se dogodilo da smo išli odvojeno. Da smo išli zajedno, osvojili bismo više – komentirao je ranije dogovore pa se osvrnuo na potencijalnu manjinsku vladu.

– Igre za malu djecu su to. To se ne može raditi, to je neprihvatljivo i izdaja svakog birača. Ako se dogovorimo prije izbora, onda je pošteno, ali je ovo pokvareno. Pravo i pravda neće ići niti s SDP-om niti s HDZ-om. Vidjet ćemo u kojem ćemo klubu biti. Nikada neću podržati vladu HDZ-a i DP-a, nisam izlazio iz pravosuđa da bih podržao kriminalce – komentirao je.

