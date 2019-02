VIDEO Kim Jong Un prvi put odgovorio na pitanje stranog novinara

Razgovori s američkim predsjednikom o nuklearnim pitanjima mogli bi uroditi dobrim rezultatima, izjavio je sjevernokorejski lider Kim Jong Un, odgovarajući prvi puta na pitanje stranih novinara.

"Prerano je za prognoze ali ne bih rekao da sam pesimist", odgovorio je sjevernokorejski čelnik na pitanje novinara Washington Posta o mogućem ishodu summita s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Here's video. Possibly the first time ever Kim Jong Un has answered a question from a foreign reporter. pic.twitter.com/BuzJYVe3bM