Karantene srušile BDP u Njemačkoj i Austriji. Najjača europska ekonomija u šoku

Stroge protuepidemijske mjere iz zadnjeg kvartala prošle godine najskuplje su stajale Austriju i Njemačku, čija su gospodarstva pala prema prethodnom tromjesečju za 2,2, odnosno 0,7 posto. Za Nijemce i najjaču europsku ekonomiju to je bilo neugodno iznenađenje, jer su očekivali da minusi neće biti veći od 0,2 posto.



Zasad su objavljene prve procjene o BDP-u u zadnjem kvartalu 2021. za desetak članica, a one pokazuju da je u prosjeku došlo do laganog ubrzavanja prema prethodnom tromjesečju za 0,3 u eurozoni i 0,4 posto u EU, jer je rast u drugim zemljama ublažio minuse s germanskog područja. U odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje je ipak znatnije i kreće se između 4,6 i 4,8 posto. Predvodnice rasta bili su Španjolska, Portugal, Švedska, Francuska i Italija.