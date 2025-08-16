Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 57
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
OSOBA TJEDNA: MARKO BEKAVAC

Kapetan na slobodi, hrvatske su vlasti odradile dobar posao

storyeditor/2025-08-12/bekavac.png
Nova TV
Autor
Mateja Šobak
16.08.2025.
u 12:36

Vlada i nadležna ministarstva ovog su puta odradili dobar posao jer kazna od 30 godina zatvora, koju je kapetan dobio, zaista je izvan svake pameti.

Svoj pomorski poziv sada će staviti na pauzu i odmoriti se. Plan je to kapetana Marka Bekavca koji kod kuće nije bio gotovo dvije pune godine. Ne zato što je plovio, nego zato što je više od 650 dana proveo u zatvoru. Čekao je da istina izađe na vidjelo, govorio je, još od 6. listopada 2023., kad je u Turskoj uhićen jer je zapovijedao brodom na kojem je nađena droga.

Na Phoenician-M ukrcao se preko njemačke kompanije i, prema Turskoj, isplovio iz Kolumbije. Droga je otkrivena već ondje pa je kapetan Bekavac tražio dodatne mjere sigurnosti, ali one nisu provedene. "Platio" je to on sam boravkom u Turskoj nakon kojeg zaista zaslužuje ništa drugo nego dobro se odmoriti.

Vlada i nadležna ministarstva ovog su puta odradili dobar posao jer kazna od 30 godina zatvora, koju je kapetan dobio, zaista je izvan svake pameti. A odluči li Bekavac da će njegov odmor biti trajan i da prekooceanski brodovi nisu više nešto na što bi volio kročiti, nitko se neće čuditi. Mirovina uz supruginu lešo janjetinu i nama zvuči sasvim u redu.

Ključne riječi
Turska pomorac Marko Bekavac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još