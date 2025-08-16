Kapetan na slobodi, hrvatske su vlasti odradile dobar posao

Svoj pomorski poziv sada će staviti na pauzu i odmoriti se. Plan je to kapetana Marka Bekavca koji kod kuće nije bio gotovo dvije pune godine. Ne zato što je plovio, nego zato što je više od 650 dana proveo u zatvoru. Čekao je da istina izađe na vidjelo, govorio je, još od 6. listopada 2023., kad je u Turskoj uhićen jer je zapovijedao brodom na kojem je nađena droga.

Na Phoenician-M ukrcao se preko njemačke kompanije i, prema Turskoj, isplovio iz Kolumbije. Droga je otkrivena već ondje pa je kapetan Bekavac tražio dodatne mjere sigurnosti, ali one nisu provedene. "Platio" je to on sam boravkom u Turskoj nakon kojeg zaista zaslužuje ništa drugo nego dobro se odmoriti.

Vlada i nadležna ministarstva ovog su puta odradili dobar posao jer kazna od 30 godina zatvora, koju je kapetan dobio, zaista je izvan svake pameti. A odluči li Bekavac da će njegov odmor biti trajan i da prekooceanski brodovi nisu više nešto na što bi volio kročiti, nitko se neće čuditi. Mirovina uz supruginu lešo janjetinu i nama zvuči sasvim u redu.