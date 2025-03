Kaos u SAD-u: 'Škole zatvorene, ljudi bez struje, napadalo je gotovo 40 cm snijega, temperature do -20 °C'

Snažna snježna oluja početkom tjedna pogodila je veći dio Srednjeg zapada i središnjeg dijela Sjedinjenih Američkih Država te ostavila za sobom ozbiljne posljedice, a savezna država Iowa našla se u samom središtu vremenskog kaosa. Meteorolozi su još prošlog vikenda upozoravali na "potencijalno opasnu zimsku oluju", ali intenzitet snijega, vjetra i ledene kiše nadmašio je očekivanja. Upozorenja na mećavu izdana su od Kansasa do Minnesote, a u gradu Lakota, Iowa, zabilježeno je čak 36,8 centimetara snijega, što je izazvalo ozbiljne probleme u prometu zbog smanjene vidljivosti i neprohodnih cesta.

Cijeli niz školskih okruga diljem Iowe obustavio je nastavu, a mnoge javne službe i poslovni objekti ostali su zatvoreni. Snježni nanosi blokirali su glavne prometnice, uključujući dijelove međudržavne autoceste I-80, koja je privremeno zatvorena zbog niza prometnih nesreća i slabe vidljivosti. - Na nekim dionicamab. Najveći izazov je led ispod snijega, koji je nevidljiv, ali izuzetno opasan - izjavio je zapovjednik prometne policije iz Des Moinesa. Oluja je uzrokovala i široke prekide u opskrbi električnom energijom – više od 100.000 kućanstava u Iowi ostalo je bez struje, osobito u ruralnim područjima gdje su dalekovodi popucali pod težinom leda.

19.03.2025 #USA #snowstorm

Interstates 70, 80 and 29 were closed due to a blizzard and poor visibility as snowstorms hit #Nebraska, #Iowa and #Kansas. The storm is rapidly intensifying as it moves through the region bringing with it extensive snow and strong winds. @NWSHastings pic.twitter.com/EDgLNPS4Ww