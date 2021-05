Kandidat za gradonačelnika Gline: Pozivi su pljuštali sa svih strana kad smo postali vidljiviji

Na ovim izborima će na Banovini biti puno više nezavisnih kandidata nego do sada, a jedan od njih je i 31-godišnji Glinjanin Ivan Janković.

Ivan je geodet, koji se u danima nakon katastrofalnog potresa koji je pogodio njegov grad i okolicu u javnosti javio s kritikama na loše reakcije lokalne vlasti na potres, a sada se odlučio i sam kandidirati za gradonačelnika te s nezavisnom listom za Vijeće. No, nije ga aktivirao samo potres. Naime, otprije je jedan od osnivača Udruge studenata Banovine koja je proteklih godina realizirala niz projekata na Banovini.

Nakon završenog fakulteta i rada u nekoliko geodetskih tvrtki, odlučio vratiti se u svoj grad te u njemu graditi i život i karijeru. Nažalost, za razliku od njega, mnogim drugim mladim Glinjanima je odlazak na studiranje u Zagreb jednosmjerni put bez povratka u svoj rodni grad.

„Odlučio sam se kandidirati za gradonačelnika Grada Gline jer vjerujem da grad u srcu Hrvatske, nedaleko Zagreba, uz jasnu viziju i ljude koji ovaj grad uistinu vole i znaju kako ideju pretvoriti u stvarnost, može postati grad za lijep život. Grad u koji će se mladi nakon fakulteta vraćati, grad u kojem će i mladi i stari živjeti dostojanstveno, grad u kojem ćemo ostati i otvoriti ga prema novim ljudima.- kazuje nam ovaj mladi Glinjanin koji je, zajedno s prijateljima, i autoru upečatljivog jumbo plakata na ulazu u Glini na kojem s jedne strane piše „Ostani!“, a s druge „Vrati se!“.

VEČERNJI LIST: Koji su Vaši razlozi uključivanja u politiku?

IVAN JANKOVIĆ: Ako pogledate kandidacijski spot naše liste, ja u njemu govorim kako sam iz Gline dva puta odlazio, prije 30 godina zbog rata i prije 13 godina zbog fakulteta - i dva puta se vratio. I ne mislim više odlaziti. Vraćao sam se jer je ovo moj dom i ja, kao i svi iz mog tima, želim ovdje graditi posao, kuću i život, odgajati djecu kao što su i nas odgajali.

Kada istinski sagledam sve aspekte tog svog životnog cilja, shvaćam da će on biti moguć jedino ako ovaj kraj učini snažan zaokret i pokrene promjene nužne za opstojnost ljudi.

Zato ja vas pitam: Je li rješenje, za ono što voli i želiš, čekati da se dogodi samo od sebe ili je rješenje preuzeti odgovornost, dati sve od sebe i biti dio te promjene? Ja sam naučen i kao član obitelj i kao inženjer i kao poduzetnik biti dio promjene i ne bojim se preuzeti odgovornost.

VEČERNJI LIST: Zbog čega nezavisna lista, a ne uključenje u neku stranku?

IVAN JANKOVIĆ: Kandidati s naše liste do sada nisu aktivno sudjelovali u radu političkih stranaka. Dojma smo da u stranačkom okruženju ti isti vrlo kvalitetni ljudi i stručnjaci ne bi ni imali prilike doći do izražaja. Ujedno je i to žalosna činjenica u današnje vrijeme – stranke nemaju kapacitet privući najbolje.

Stranke koje djeluju na području Gline su se ekipirale i ponudile iste ljude i rješenja kao i u prethodnom mandatu. Uz dužno poštovanje prema svima, smatramo da to nije dovoljno i da ne garantira prava rješenja. Zašto da im se onda pridružimo? Pozivi su pljuštali sa svih strana, pogotovo kad smo malo vidljiviji postali. No, time ne bismo ništa postigli. Naprotiv, opet uz dužno poštovanje prema svima, naša procjena je da bismo time samo postali dio problema, a ne rješenja, jer monolitna stranačka struktura ne trpi inovacije, barem ne kod nas. Jedino što nam je preostalo je pokušati ponuditi građanima alternativu.

VEČERNJI LIST: Glina je demografski propadala i bez potresa, a potres će to samo vjerojatno ubrzati. Prema popisu birača, u odnosu na lokalne izbore 2017. u Glini je 9,78 % manje birača danas nego na prošlim lokalnim izborima. Kako spriječiti tu demografsku katastrofu?

IVAN JANKOVIĆ: Upravo mjerama i prijedlozima koje smo predstavili u svom programu, vjerojatno prvim u Glini ikad stavljenim na komad papira - želimo našem Gradu ponuditi novu perspektivu. Problemi u Gradu Glini ne postoje od jučer i nisu rješivi preko noći. Problem je slojevit i na svakom području moramo našem Gradu ponuditi novi sadržaj i razvojne projekte. Od poticaja u poljoprivredi i poduzetništvu, prometne infrastrukture koja mora pratiti razvoj gospodarstva, stambenog fonda kao preduvjeta za zadržavanje i privlačenje mladih obitelji, pa do ostalih životnih sadržaja koji uključuju sport, kulturu i ostale gradske sadržaje, u kojima znatno oskudijevamo.

VEČERNJI LIST: Koji su osnovni problemi glinskog kraja? Je li država zanemarila za cijelo to područje južno od Kupe? Kako se situacija može mijenjati s pozicije lokalne politike i gradske razine?

IVAN JANKOVIĆ: Što je bilo – bilo je, od rata pa do potresa, besmisleno je plakati i kukati kako nam je teško, jer na taj način nikako da iskoračimo naprijed. Nakon 16. svibnja u najkraćem mogućem roku želimo doći pred stožer, pred Vladu, pred Sabor, državne i županijske institucije s jasno artikuliranim stavovima, projektima i potrebama. To je prvi korak – imati lokalnu vlast koja razumije potrebu, ima kapacitet pripremiti i artikulirati rješenje i ima energiju i hrabrost izboriti se za svoje građane.

A onda, u situaciji kada imamo kapacitet i pripremljeni smo za određeni projekt, možemo prozivati i vlast i svakog poimence za ono što nije omogućeno ili ostvareno, a trebalo je biti. Vjerujte mi, ni ja, ni svi ljudi oko mene nećemo oklijevati ni jednu sekundu, nećemo imati trunke kompleksa s bilo kim komunicirati, surađivati, a jednako tako i nekoga javno pozvati na odgovornost. Ne bi nam bio prvi put. Pola liste su privatni poduzetnici, uspješni i vrlo uspješni, svaki dan to rade. Komuniciraju, uspostavljaju kontakte i surađuju. Sa svima.

VEČERNJI LIST: Imate zanimljivu kampanju, upečatljiv je vaš jumbo plakat (Ostani-Vrati se) na ulazu u Glinu. Kakve su reakcije ljudi na to? Očekujete li njihovo povjerenje?

IVAN JANKOVIĆ: Od trenutka kada smo odlučili da idemo u ovu priču donijeli smo odluku da naša kampanja mora zračiti i govoriti ono što i sami jesmo – mladi, energični i stručni ljudi.

Počeli smo sa tablom Ostani – Vrati se, ali to je zapravo bio jedan krik da je potrebno nešto učiniti, a sad provodimo najmoderniju kampanju koju je Glina do sada imala prilike svjedočiti.

U prvom redu, jedini imamo Program strukturiran u cjeloviti dokument koji sadrži i prijedloge idejnih rješenja. Fokusirani smo, između ostalog, valjda po prvi put ikad u Glini, i na digitalni segment - od vrlo pregledne i informativne web stranice, s video spotovima i animacijama programa i idejnih rješenja, pa do digitalnog oglašavanja na društvenim mrežama. Naravno, uz sve to smo neprestano na terenu, s našim sugrađanima, i to nije počelo s kampanjom, nego puno prije, te zaista danonoćno komuniciramo – pitamo, slušamo, predlažemo. Sve to uz puno vlastitog angažmana i kreativnosti, kako ljudi s liste, tako i naših volontera kojih ima preko 50.

Mislim da sugrađani i suseljani naš angažman itekako prepoznaju. Atmosfera oko nas je odlična, imamo vjeru i podršku da od 16. svibnja Glinu možemo uvesti u neko novo vrijeme - koje je otvoreno suradnji, kreativnosti, idejama i modernim rješenjima.

VEČERNJI LIST: Koji će biti neki prvi potezi, ukoliko dođete u priliku utjecati na vođenje Grada ili sami voditi Glinu?

IVAN JANKOVIĆ: Prvi potezi su vatrogasne naravi, samo da profunkcioniramo i dignemo se na noge, a izdvojio bih sljedeće:

- Bolja suradnja sa stožerom i svim uključenim institucijama za oporavak nakon potresa

- Iskoristiti znanja ljudi sa liste u obnovi (kolega Igor Sušilović i ja bili smo mobilizirani nakon potresa u stožeru statičara, kolega Igor Sušilović nagrađen je nagradom Kolos za osobiti doprinos i angažman nakon potresa koju dodjeljuje Hrvatska komora ovlaštenih inženjera građevine)

- Analiza stanja gradske imovine i poslovanja

- Započeti proces digitalizacije i uređenja gradskih procesa

- Poboljšati komunikaciju sa građanima

- Formirati tim za pripremu dokumentacije i apliciranje na EU projekte

- Započeti s realizacijom planiranih projekata odmah po dostupnom financiranju i u skladu sa prioritetima

- Raspisati natječaj za državno i gradsko zemljište kako bi se monetizirala imovina

- Krenuti u aktivno partnerstvo sa lokalnim OPG-ovima i poduzetnicima/poduzećima .

To su, ponavljam, prvi, vatrogasni potezi – a onda redom - dubinski i kirurški.