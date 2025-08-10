Kampanja je pričanje priče, tako je i jedan metak u SAD-u sve preokrenuo

Kad me urednik nazvao da napišem kratak tekst o budućnosti političkog marketinga u Hrvatskoj, znao sam – a da mi to nije sugerirao – da ga trebam napisati iz vlastitog iskustva. Bilo je to davno, prije otprilike 26 godina, kada smo pripremali kampanju za SDP i HSLS za izbore 3. siječnja 2000. godine i prvu pobjedu nad do tada nepobjedivim HDZ-om. Ivica Račan i Dražen Budiša boravili su 1999. godine neko vrijeme u SAD-u, a kad su se vratili u Hrvatsku, za njima su počele stizati razne američke agencije i nevladine organizacije koje su imale zadatak educirati nas kako se vode političke kampanje i što trebamo znati o medijima te kako ih najbolje koristiti.