Kako je Putinu zadan veliki udarac: Ovi čelnici su nagovarali Orbana, on im postavio dva uvjeta

Čelnici svih 27 država članica Europske unije postigli su na izvanrednom samitu u Bruxellesu dogovor o paketu pomoći Ukrajini u iznosu od 50 milijardi eura, objavio je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel. "Imamo dogovor. Svih 27 čelnika složilo se oko dodatnog paketa potpore od 50 milijardi eura za Ukrajinu unutar proračuna EU-a. Ovo osigurava postojano, dugoročno, predvidljivo financiranje za Ukrajinu", objavio je Michel na društvenoj mreži X.

Izvanredni samit sazvan je jedino zato da se pokuša pridobiti suglasnost Mađarske. Na zadnjem samitu sredinom prosinca 26 članica postiglo dogovor o pomoći Ukrajini i jedno je je Mađarska bila protiv.

⚡️The EU will provide Ukraine with €50 billion in aid!



"All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget," President of the European Council Charles Michel just reported. pic.twitter.com/7dJSVPCSUz