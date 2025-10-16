FOTO Svi ismijavaju novu fotku Donalda Trumpa! Evo kako izgleda na naslovnici slavnog časopisa

Američki predsjednik Donald Trump izrazio je veliko nezadovoljstvo zbog naslovnice najnovijeg broja časopisa TIME, koji je posvetio tri članka njegovom angažmanu u vezi s potpisivanjem primirja između Izraela i Hamasa. Trump je kritizirao odabranu fotografiju koja ga prikazuje u izblizu, iz perspektive koja mu, čini se, nije bila nimalo privlačna. Na društvenoj mreži Truth Social, predsjednik je podijelio svoje mišljenje o naslovnici, ističući da su urednici odabrali, kako je rekao, "najgoru fotografiju ikad".

Na spomenutoj naslovnici, Trump je prikazan iznenađujuće blizu, sa žablje perspektive koja ga, prema njegovom mišljenju, prikazuje u lošem svjetlu. Ta je slika, očigledno, izazvala njegovu nezadovoljstvo jer, kako tvrdi, "njegova kosa nestaje", a na njegovoj glavi "nešto pluta, što izgleda poput krune, ali vrlo male i čudne krune". Ova neobična fotografija, koja nije u skladu s njegovim poznatim imidžem milijardera koji se uvijek brine o svom izgledu, Trump je okarakterizirao kao "jednu od najgorih svih vremena".

"TIME" je, prema njegovim riječima, napisao "relativno dobru priču o meni", no odabrana fotografija bila je "superloša". Trump je izrazio začuđenost i pitao se što su urednici časopisa imali na umu kada su odabrali baš taj kadar: "Što rade i zašto?", upitao je.

Trump je, međutim, želio naglasiti i važnost događaja zbog kojeg je bio na naslovnici. Potpisivanje primirja između Izraela i Hamasa doživio je kao povijesni trenutak za Bliski istok, naglašavajući da je to bio dan koji će imati dugoročne posljedice za regiju. Bez obzira na to, naslovnica i fotografija koja ga je pratila ostavila su ga, čini se, daleko više nezadovoljnim nego što bi mogao biti zbog samog političkog uspjeha.