Kakav sretnik: Zaigrao igru preko interneta i osvojio 100.000 eura

U 35. kolu popularne igre Bingo plus sretnom igraču pripao je dočekani dobitak Bingo plus 6 u iznosu od 100.000 eura. Igrač koji je osvojio ovu značajnu svotu uplatio je svoj listić putem interneta.

Sljedeće izvlačenje za igru Bingo plus zakazano je za ponedjeljak, 8. rujna 2025., a glavni dobitak iznosi 170.000 eura, što pruža novu priliku svim ljubiteljima ove igre za osvajanje velikih iznosa.