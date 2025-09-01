Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 161
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
BINGO PLUS

Kakav sretnik: Zaigrao igru preko interneta i osvojio 100.000 eura

novac, euri
Foto: unsplash
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
01.09.2025.
u 19:42

Igrač koji je osvojio ovu značajnu svotu uplatio je svoj listić putem interneta.

U 35. kolu popularne igre Bingo plus sretnom igraču pripao je dočekani dobitak Bingo plus 6 u iznosu od 100.000 eura. Igrač koji je osvojio ovu značajnu svotu uplatio je svoj listić putem interneta. 

Sljedeće izvlačenje za igru Bingo plus zakazano je za ponedjeljak, 8. rujna 2025., a glavni dobitak iznosi 170.000 eura, što pruža novu priliku svim ljubiteljima ove igre za osvajanje velikih iznosa.

Ključne riječi
dobitak bingo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još