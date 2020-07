Studentici u Zagrebu ukrali novac: Reakcija njezinih kolega iznenadila sve

Kad najmanje očekuješ, ljudi će te iznenaditi. Upravo to se dogodilo jednoj zagrebačkoj studentici. Laura je, naime, objavila u grupi "Studentski dom Stjepan Radić – Sava" da joj je netko ukrao novčanik koji je naposljetku pronašla, ali bez ijedne kune u njemu.

"EDIT: postoji mogućnost da mi je netko već po izlasku iz tramvaja (14) ga uzeo jer mi je ruksak cijelo vrijeme bio zatvoren. Dobar dan svima! Javljam Vam se jer mi se danas dogodila jedna jako ružna situacija i voljela bih da mi pomognete. Novčanik mi je ispao oko devetog paviljona, i nađen je, ali bez iti jedne kune u njemu. Unutra je bilo 772 kn i 100 e. To su mi jedini novci koje sam trebala imati. Molim vas, ako je itko vidio da netko uzima novčanik i vadi veću količinu novaca iz njega, zamolit ću ga da mi se javi i pomogne jer mi je to sve sto imam do kraja osmog mjeseca", objavila je.

Foto: Screenshot

Vrlo brzo se pokazalo da su studenti velika srca i spremni uskočiti u pomoć svojoj kolegici.

"Pošalji ovdje IBAN da ti pošaljem 10 kn, ako to uradi još 100 ljudi koji su lajkali, bit će sve ok do kraja osmog", napisao je jedan od studenata.

I uslijedio je val zahtjeva za IBAN.

Mlada studentica oglasila se malo kasnije i svima zahvalila na pomoći, no odbila je novac.

"Htjela bih se uistinu zahvaliti svima na ovako lijepim porukama i podršci, ali ne mogu prihvatiti ove ponude. Srećom, imam bliske ljude tu na Savi pa će mi uskočiti u pomoć . Ima puno potrebitijih od mene, ja ću do prve plaće preživjeti. Nije mi bio cilj tražiti nikakve novce od bilo koga, samo da nađemo krivca i da dalje spriječimo ovakva sranja da se događaju. Hvala svima od srca još jednom", navela je.